頭暈卻拿到治療心律不整藥！高市衛生局去年共開罰11件「給錯藥」

曾是空服員的丁采綸，因偶然品嘗到雨來菇的美味而深被吸引，與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」，並以友善環境的方式耕作。雖然創業初期有許多困難，但她不斷突破，並獲得「第五屆百大青農」肯定。

2026-03-26 12:17