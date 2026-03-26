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頭暈卻拿到治療心律不整藥！高市衛生局去年共開罰11件「給錯藥」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局去年查獲11件藥袋內容與處方箋不符的違法案件，提醒病患領藥時要落實「核、檢、詢」三步驟。圖／高市衛生局提供
高市衛生局去年查獲11件藥袋內容與處方箋不符的違法案件，提醒病患領藥時要落實「核、檢、詢」三步驟。圖／高市衛生局提供

高雄市政府衛生局去年共查獲11件藥袋內容與處方箋不符案件，有藥師誤將治療眩暈藥調劑開成心律不整藥方，或將抗過敏藥調劑給成治療末稍血管循環的藥，提醒民眾領藥時務必落實「核、檢、詢」三步驟，以免承受不必要的健康風險。

去年11件違法案件中，最常見的是交付藥品種類錯誤或藥品數量與劑量錯誤，如有藥師把處方箋記載藥品為一次2粒（共18粒），錯誤調劑成一次1粒（共9粒）。經查都是藥師交付藥品時，未再次核對處方箋、藥袋內容、藥品種類及數量。此類現象依違反藥事法的一定作業程序規定，處新台幣 3萬元罰鍰。

藥品調劑錯誤部分，有藥師誤將胃藥（輕瀉劑）換成鎮靜精神藥物，也有人將心血管藥物與其他藥品混淆，如將治療暈眩藥物交付成治療心絞痛的血管擴張劑，誤用可能影響血壓。此外，也有藥師誤把兒童用解熱鎮痛藥調劑交付為鎮咳劑。

衛生局強調，為確保用藥安全，民眾領藥時必須核對資訊（核）、檢查內容（檢）、諮詢細節（詢）。領藥後應養成核對藥袋再服藥習慣，並遵照醫囑完整服藥、依據說明妥善保存，切勿擅自停藥或更改劑量。市民若對藥品副作用或交互作用有任何疑慮，應主動諮詢專業藥師，多一分核對、檢查與溝通，就多一分用藥安全保障。

高市衛生局去年查獲11件藥袋內容與處方箋不符的違法案件，提醒病患領藥時要落實「核、檢、詢」三步驟。圖／高市衛生局提供
高市衛生局去年查獲11件藥袋內容與處方箋不符的違法案件，提醒病患領藥時要落實「核、檢、詢」三步驟。圖／高市衛生局提供

藥物 交互作用 衛生局

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