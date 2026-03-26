屏東社區關懷據點達423處 在地安老網布建率逾95%

屏東縣政府持續推動「一村里一據點」政策，今天再增添金泉里及瑞光里2處社區關懷據點，統計共有423處，布建率逾95%，共構在地安老服務網。

屏東縣政府統計至今年2月，全縣老年人口數已達17萬1866人，占全縣總人口數22%，已是超高齡社會，近年來縣府輔導在地社區發展協會辦理關懷據點，再增加金泉里及瑞光里2處，今天分別舉行揭牌儀式，縣長周春米今天到場與長輩互動。

周春米致詞表示，社區關懷據點提供長輩交流很好的場域，同時鼓勵長輩善用敬老卡資源，多多外出走動，搭乘公眾運輸到屏東市吃小吃、到枋寮吃海產等，共同營造健康快樂老後生活。

縣府社會處表示，持續耕耘社區照顧關懷據點布建，以「一村里一據點」政策共構希望城市在地安老服務網，目前關懷據點數量共423處，布建率95.49%。

社會處提及，為活化社區服務能量，金泉里關懷健康協會結合熱心志工團隊用心投入據點經營，從課程規劃、關懷問候到活動安排都細心準備，讓長輩們能在輕鬆愉快氛圍中參與健康促進與社交活動。

另外，瑞光里則由衛生福利部南區老人之家邀請長青學苑服務協會進駐，也順利轉型為社區照顧關懷據點，持續深耕在地服務。