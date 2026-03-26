澎湖防災士擴大培訓 強化島嶼自主應變韌性

澎湖縣政府為強化基層單位災害應變能力，今天舉辦防災士擴大培訓，全面提升基層防災應變能力，強化島嶼地方自主防災能量韌性。

澎湖防災士擴大培訓，今天在澎湖消防局登場，參與培訓的包括轄內關鍵基礎設施機關、部立澎湖醫院與警察、國軍、大樓管理員及保全公司等單位近100人，期藉由2天防救災專業知能與實務應變能力培訓，提升地方自主防災能量。

澎湖副縣長林皆興表示，澎湖地處離島，面臨災害時易產生「孤島效應」，在救援資源尚未抵達前，自主應變能力尤為關鍵，而防災士正是第一時間重要力量，透過培訓學習防災、減災及CPR、AED等基礎急救技能，並熟悉周邊避難收容場所及防災資源運用，才能在災害發生初期即時發揮自助與互助功能，感謝轄內各單位積極投入培訓，展現守護民眾安全的責任感與行動力。

澎湖消防局指出，澎湖自去年起便積極推動防災士培訓，迄今已培訓近600人，今年將安排有2梯次防災士培訓，總人數將達766人，未來將整合成立4處「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」，強化地方自主防災能量。

為期2天澎湖防災士擴大培訓，內容多元且以實務導向，包括台灣近年災害經驗與特性、災害防救體系運作、資訊掌握及運用、社區避難收容場所開設與運作、防災計畫實作與驗證、社區防災推動，以及個人與居家防護措施與基礎急救訓練等，期透過完整訓練體系，全面提升基層防災應變能力。