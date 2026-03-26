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空姐愛上「上帝的眼淚」 屏東牡丹山區人工栽培雨來菇

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
風乾雨來菇。圖／農糧署南區分署提供
風乾雨來菇。圖／農糧署南區分署提供

曾是空服員的丁采綸，因偶然品嘗到雨來菇的美味而深被吸引，與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」，並以友善環境的方式耕作。雖然創業初期有許多困難，但她不斷突破，並獲得「第五屆百大青農」肯定。

雨來菇產自屏東牡丹、滿州鄉山谷中，是排灣族餐桌上的佳餚，雖名為「菇」但實為藻類，正式學名為「陸生藍綠藻」，早年僅在6月到11月間連續降雨後的溝渠旁及草地才採摘得到，十分珍稀被譽為「上帝的眼淚」，因農業技術進步後，才從野生採摘進入到人工栽培模式。

丁采綸曾是空服員，後轉戰保險業，因偶然品嘗到雨來菇的美味而深深愛上。不過她發現市面上的雨來菇多較軟爛，且夾雜沙土或石頭，決定自己栽培，2016年起與先生李承澤一起南下至屏東牡丹山區，找到一片潔淨的土地投入雨來菇人工栽培。

她採友善環境方式耕作，並完善採收後處理流程標準化，經多道工序處理，使用過濾後的自來水在室內清洗，確保雨來菇潔淨，產品獲得了有機、清真、綠色保育標章及特色農業場域等多項認證。她同時將農場打造為食農教育場域，讓遊客能下田體驗採集與認識生態，並認識雨來菇。

丁采綸也用雨來菇進行加工，包括「九次藻麵」及「靚多糖素燕窩」等，甚至將雨來菇結合各種辛香料，開發出全素可食的調味粉，並奪下2022年比利時國際美味大獎肯定。她也開發「雨來菇蘿蔔糕」，有著藍紋乳酪的外表，比傳統蘿蔔糕多了Q彈的口感與視覺的衝擊。

曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。圖／農糧署南區分署提供
曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。圖／農糧署南區分署提供

曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。圖／農糧署南區分署提供
曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。圖／農糧署南區分署提供

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