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高雄車站老地標「紅鯉魚」重新噴水了 在地人感動：小時候回憶湧現

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄車站完工後，過去的車站前地標「紅鯉魚水池」日前也修復完工，近日已開始噴水運作，讓老高雄人相當感動稱「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」。記者宋原彰／翻攝
高雄車站完工後，過去的車站前地標「紅鯉魚水池」日前也修復完工，近日已開始噴水運作，讓老高雄人相當感動稱「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」。記者宋原彰／翻攝

陪伴高雄走過數十年的帝冠車站地標紅鯉魚，配合鐵路地下化工程藏身多年，隨著車站完工啟用，市府規畫讓紅鯉魚回到中軸線，紅鯉魚水池日前修復完工後，近日已開始噴水運作，讓老高雄人相當感動稱「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」，但因紅鯉魚的色彩鮮明，也有部分民眾認為和車站搭配不太協調，希望能降低彩度。

高雄車站最早於日治時期1941年興建，因車站原址部落名稱近似台語中「鯉魚」，施工單位高雄市工務局的江秋澄先生決議在部落遷址後，設立一尊紅鯉魚噴水池作紀念，也同時代表當地舊地名大港埔所在，紅鯉魚原本設置車站中央，成為鐵路地下化前的高雄車站地標，但地下化工程後，紅鯉魚暫時移至帝冠車站旁，隨帝冠車站回歸中軸線，也會一起移回原位。

帝冠車站2021年9月回到原址後，市長陳其邁曾公開點名紅鯉魚，希望市府與鐵道局團隊把車站前廣場、有舊地名「大港埔」意義的紅鯉魚一同遷回家。老高雄人回憶，早年鯉魚並非鮮紅色，而是偏水泥原色，後來修繕變紅色，紅鯉魚稱呼也沿用至今，數十年來，紅鯉魚位在車站前方水池中，不只是裝飾，更成為等車、集合、辨識方向的重要地標。

高市文化局指出，紅鯉魚雕像2002年配合帝冠式車站遷移工程，先移置保管、包覆存放在工區內，去年配合工程移回車站中軸線，9月即啟動修復歸位工程，歷經6個月重建，紅鯉魚已復位，整體魚池景觀工程已在2月初完工。紅鯉魚約有60多年歷史，雖不具文化資產身份，但長期承載著旅鄉遊子的情感記憶，將重新以熟悉姿態回到站前。

高雄市府將紅鯉魚水池修補和補色，池體則重新設計為磨石子表面，也會恢復原有噴水池的功能，加上夜間照明。近日有民眾發現「高雄車站鯉魚池開始噴水了」，表示看到水池就湧現小時候的回憶，不過也有部分人嫌棄紅鯉魚顏色太過鮮豔，希望能考究原色或降低彩度，不然和跟周圍環境相比，顯的有點突兀。

高雄車站完工後，過去的車站前地標「紅鯉魚水池」日前也修復完工，近日已開始噴水運作，讓老高雄人相當感動稱「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」。記者宋原彰／翻攝
高雄車站完工後，過去的車站前地標「紅鯉魚水池」日前也修復完工，近日已開始噴水運作，讓老高雄人相當感動稱「紅鯉魚是高雄人的共同記憶，放回原位最對味」。記者宋原彰／翻攝

文化資產 高雄車站

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