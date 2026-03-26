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領藥多看一眼！高雄去年查獲藥師給錯藥11件 衛生局籲落實3步驟

中央社／ 高雄26日電
藥品示意圖。圖／AI生成
藥品示意圖。圖／AI生成

高雄市衛生局今天公布，去年查獲11件給錯藥開罰案件，主要錯誤為藥品種類與劑量錯誤，其中有藥師誤將治療眩暈藥調劑成治療心律不整；呼籲民眾領藥時主動核對糾錯。

衛生局今天透過新聞稿表示，民眾領藥時要多看一眼，確認藥袋標示與內容，去年共查獲11件藥袋內容與處方箋不符違法案件，主要為交付藥品種類與劑量錯誤。衛生局呼籲，民眾領藥時務必落實「核、檢、詢」3步驟，包括核對資訊、檢查內容、諮詢細節等。

衛生局說明，去年查獲違法案件中有誤將治療眩暈藥調劑成治療心律不整，也有抗過敏藥調劑成治療末梢血管循環等，若未注意誤食不僅未能獲預期療效，還會承受不必要的健康風險，提醒民眾領藥時務必主動確認核對。

衛生局表示，去年11件違法案件中，最常見的是交付藥品種類錯誤，也有藥品數量與劑量錯誤，有藥師把處方箋記載藥品為一次2粒（共18粒），錯誤調劑成一次1粒（共9粒）。違法藥師皆坦承是於交付藥品時，未再次核對處方箋、藥袋內容、藥品種類及數量，皆依違反「藥事法」處新台幣3萬元罰鍰。

衛生局指出，藥品調劑錯誤就有可能造成民眾誤食風險，違法案件中就有藥師誤將胃藥（輕瀉劑）換成鎮靜精神藥物；也有誤將心血管藥物與其他藥品混淆，將治療暈眩藥物交付成治療心絞痛的血管擴張劑，誤用可能影響血壓。

此外，也有藥師把兒童用解熱鎮痛藥調劑交付為鎮咳劑，以致錯誤用藥不僅無法緩解原本症狀，還可能產生不必要的藥物副作用，增加健康風險。

高雄 藥師 藥品

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