高雄六龜湯旅春遊季28日開跑 粉紅花旗木花海吸睛

高雄六龜區的花旗木陸續盛開，整片粉紅花海，成為春季限定景點。為迎接兒童連假與春遊熱潮，高雄市3月28日起於六龜寶來及不老溫泉區推出「六龜湯旅春遊季」，邀旅客把握花季走訪六龜。

高雄市觀光局長高閔琳表示，六龜不僅有花旗木、梅花與優質溫泉資源，同時也是高雄原生山茶的重要產地。今年「六龜湯旅春遊季」推出4條生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗，帶領遊客深度探訪六龜。

白天有「巴斯蘭溪瀑布秘境探訪」，讓遊客沿著巴斯蘭溪順行，欣賞獨特的「斷層崖」溪流地形及豐富的生態環境；另外「神威天台山粉紅雨賞花」行程，讓遊客在於粉紅色花海裡宛如仙境。

夜晚則首次推出「六龜山林夜戰生存遊戲」，將山林場域轉化為具情境感的「夜間行動舞台」，結合沉浸式情境體驗，打造夜遊亮點。「寶來夜行秘境生態探索」則帶領遊客走入歷史悠久的戰道遺址，探索夜間生態之美。

觀光局今天新聞稿說明，「六龜湯旅春遊季」3月28日至5月30日於六龜寶來及不老溫泉區登場，有賞花、泡湯、生態秘境導覽與野人音樂祭等系列活動。

此外，「那瑪夏賞螢季」也將在3月28日登場；4月3日在六龜活動中心有「野人音樂祭」，結合原民音樂與服飾體驗，適合親子遊客及各年齡層族群參與。

5月2日至5月24日的假日，六龜區有「山城水樂園」與特色市集，活動期間至六龜合作店家消費滿新台幣500元即可免費入場，可暢玩大型滑水道及親子戲水池。詳情可上高雄旅遊網（https://khh.travel/ ）、觀光局「高雄GO！」APP查詢。