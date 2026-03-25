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屏東潮州「泰國櫻花」花旗木盛開 公所辦櫻花季送限定口罩

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
現正值「泰國櫻花」花旗木盛開，屏東潮州民治溪畔等多處開花一片十分美麗。記者潘奕言／攝影
現正值「泰國櫻花」花旗木盛開，屏東潮州民治溪畔等多處開花一片十分美麗。記者潘奕言／攝影

俗稱「泰國櫻花」的花旗木現正值開花季，屏東潮州民治溪畔等多處開花一片十分美麗。潮州鎮公所也推出「潮州櫻花季」活動，並製作櫻花造型口罩發送。去年因口罩大受歡迎，供不應求，今年公所特起加碼印製，也歡迎民眾到潮州「賞櫻」，感受粉紅浪漫。

主秘王建元表示，今年受氣候影響花旗木提早約兩周盛開，預計月底就會陸續滿開，並持續到4月中下旬左右。潮州花旗木綻開的地點，包括民治溪畔、愛國夜市附近公園，及泗林綠色隧道附近，民眾可把握機會前來賞花。

公所也推出潮州櫻花季活動，邀請民眾到潮州欣賞粉紅美景。公所每年櫻花季期間也會印製櫻花造型口罩發送給民眾，由於顏色造型美觀，每年都供不應求。今年公所加碼印製6、7萬個口罩，分為成人與小孩款式，這周一推出就有不少鄉親前來索取。

王建元表示，原本公所是在疫情期間印製口罩給鄉親使用，後來因印製精美，疫情過後仍有不少鄉親詢問，公所因此結合櫻花季推出專屬口罩，結合粉色花瓣的口罩不但美觀，同時宣傳櫻花季，帶動更多人到潮州旅遊。目前在潮州日式園區及鎮公所都可領取，最佳賞花期在4月中下旬前，歡迎大家前來賞花。

現正值「泰國櫻花」花旗木盛開，屏東潮州鎮公所推出「潮州櫻花季」活動，並製作櫻花造型口罩發送。記者潘奕言／攝影
現正值「泰國櫻花」花旗木盛開，屏東潮州鎮公所推出「潮州櫻花季」活動，並製作櫻花造型口罩發送。記者潘奕言／攝影

櫻花 口罩 花旗木

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