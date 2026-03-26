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拒強制拆遷！高雄大寮眷戶喊「與房共存亡」 市府：依法行政

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市大寮八一期重劃區的拒遷戶昨以喪家裝扮至四維行政中心陳情。記者徐白櫻／攝影
高雄市大寮八一期重劃區的拒遷戶昨以喪家裝扮至四維行政中心陳情。記者徐白櫻／攝影

高雄大寮區八一期市地重劃案今天將有一波強制拆除作業，因一年多前曾發生李姓住戶以生命抗議憾事，多名拒遷戶昨帶死者靈位與招魂幡等模擬道具抗議，要求市府實現安置承諾，若被強拆要與房子共存亡。地政局說，安置及補償措施均有完成，全案依法行政。

八一期重劃區面積四八點七八公頃，多為軍方眷村土地，市府自二○二○年起推動市地重劃，多數眷戶領取補償金後搬離，但仍有少數住戶堅持不走。近日大型挖土機進駐，六名反拆除住戶趕赴市府陳情。八十歲龍姓住戶說，她住眷村超過卅年，僅獲得十三萬元地上物補償金，她曾在外租房，卻被房東以「年紀太大了，怕妳死在裡面」拒絕租屋，她準備跟房子「同歸於盡」，望市長高抬貴手。

郭姓住戶說，住家廁所、廚房等未獲補償。范姓住戶說，前年發生憾事後，大家一直在等市府協商，豈料最後等來強制拆除的公文，之前承諾的安置完全沒做到，「難道要再次發生憾事才會停止強拆嗎？」

地政局說明，重劃區內百餘住戶皆已遷居他處，剩三戶不願搬遷；抗議住戶已領取建物救濟金、人口遷移費及租金補貼，相關作業均依規定辦理、完成法定程序，已適度展延搬遷期限。市府強調，本案歷經多年規畫、補償發放及溝通協調，另提供補助、展延期限、租屋媒合及跨局處協助，並非突發執行。

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重劃區 補償金 租金補貼 高雄

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