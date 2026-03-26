拒強制拆遷！高雄大寮眷戶喊「與房共存亡」 市府：依法行政

高雄大寮區八一期市地重劃案今天將有一波強制拆除作業，因一年多前曾發生李姓住戶以生命抗議憾事，多名拒遷戶昨帶死者靈位與招魂幡等模擬道具抗議，要求市府實現安置承諾，若被強拆要與房子共存亡。地政局說，安置及補償措施均有完成，全案依法行政。

八一期重劃區面積四八點七八公頃，多為軍方眷村土地，市府自二○二○年起推動市地重劃，多數眷戶領取補償金後搬離，但仍有少數住戶堅持不走。近日大型挖土機進駐，六名反拆除住戶趕赴市府陳情。八十歲龍姓住戶說，她住眷村超過卅年，僅獲得十三萬元地上物補償金，她曾在外租房，卻被房東以「年紀太大了，怕妳死在裡面」拒絕租屋，她準備跟房子「同歸於盡」，望市長高抬貴手。

郭姓住戶說，住家廁所、廚房等未獲補償。范姓住戶說，前年發生憾事後，大家一直在等市府協商，豈料最後等來強制拆除的公文，之前承諾的安置完全沒做到，「難道要再次發生憾事才會停止強拆嗎？」

地政局說明，重劃區內百餘住戶皆已遷居他處，剩三戶不願搬遷；抗議住戶已領取建物救濟金、人口遷移費及租金補貼，相關作業均依規定辦理、完成法定程序，已適度展延搬遷期限。市府強調，本案歷經多年規畫、補償發放及溝通協調，另提供補助、展延期限、租屋媒合及跨局處協助，並非突發執行。

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