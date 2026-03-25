馬祖青年節表揚！獲獎者橫跨醫療、觀光、文化 成地方前進引擎

為迎接329青年節，連江縣政府今天在介壽國中小禮堂舉辦「115年青年節表揚大會」，由縣長王忠銘主持，縣議會議長張永江及馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮等人到場，共同表揚各領域表現傑出的青年代表，現場氣氛溫馨而熱烈。

王忠銘致詞指出，青年是社會發展的關鍵支柱，更是推動世代延續與地方永續的重要力量。他鼓勵青年在面對壓力時勇於迎戰、學習調適，並強調在數位時代應善用AI工具，培養正確觀念與積極態度，將理想化為具體行動，成為具備現代素養的文明青年。

張永江則表示，看到青年世代展現活力與專業，令人感到驕傲。他認為，青年不僅是馬祖當下的亮點，更是未來帶動地方前行的重要動能，各領域的投入與努力，正持續為地方注入發展能量。

尹昌榮也勉勵青年持續精進、勇敢逐夢，並指出國軍將持續支持地方青年事務，鼓勵青年對自身角色感到自豪，開創更寬廣的人生前景。

典禮中安排藝文演出暖場，由連江縣少年兒童合唱團演唱《厝門兜的海》、《鐵板燒塔歌》，以純淨歌聲傳遞青春情感；莒光敬恆國中弦樂社則帶來《光年之外》、《戰颱風》及《刀劍如夢》等曲目，展現青年世代合作共好的精神，為活動增添藝文氣息。

本次表揚中，3名社會優秀青年表現突出。曹玉舲醫師長期投入急重症醫療第一線，守護鄉親健康；王元嵩深耕觀光發展與青年事務，致力提升旅遊品質並打造地方品牌；曹嘉玲則長期推動馬祖文化與社區事務，展現深厚人文關懷。王忠銘以「藍眼淚」形容三人，肯定其在平凡中累積能量、關鍵時刻綻放光芒。

此外，來自各國中、馬祖高中及大專院校的優秀學生也同步獲獎，涵蓋學業、競賽及公共參與等面向，展現青年世代多元發展與高度社會責任。

縣府表示，未來將持續透過政策與資源投入，培育青年人才、鼓勵參與公共事務，期盼與青年攜手，打造更具活力與希望的島嶼社會。

連江縣政府今天舉辦「115年青年節表揚大會」，縣長王忠銘（左）頒獎表揚連江縣立醫院醫師曹玉舲（右）。圖／連江縣政府提供

連江縣政府今天舉辦「115年青年節表揚大會」，王忠銘致詞指出，青年是社會發展的關鍵支柱，更是推動世代延續與地方永續的重要力量。圖／連江縣政府提供