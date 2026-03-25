澎湖海事升學就業博覽會 結合國際交流拓展視野

澎湖海事水產職業學校「揚帆啟航升學就業博覽會」今天在學生活動中心登場，國內近20所大專校院及公私部門一起獵才，提供學生多元升學與就業資訊。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，高職應屆畢業生，在現階段面對升學與就業的重要關鍵時期，學校透過升學就業博覽會，讓學生能在畢業前充分了解各項升學與就業，提早規劃人生方向，找到適合自己的道路，為未來做好準備。

「揚帆啟航升學就業博覽會」活動今天擠爆了現場，學生把握難得機會，主動向國內各大專院校詢問入學資訊、未來發展及職涯方向，透過面對面交流，更加了解不同升學與就業選擇的發展可能，讓學生對未來方向有更清楚的想法。

正於澎湖海事進行交流活動的盧森堡高中學生，也到場與師生會面，展現學習成果。澎湖海事學生有機會近距離與國際學生互動交流，感受不同文化與語言背景，讓校園增添濃厚的國際教育氛圍。

參加澎湖海事水產職業學校「揚帆啟航升學就業博覽會」，包括台灣海洋大學、虎尾科技大學、雲林科技大學、正修科技大學等多所科技大學，以及北區國軍人才招募中心、海巡署、澎湖農嶼海青創協會等20個公私單位共同參與，提供多元升學與就業資訊。