金廈小三通量能逼近滿載！陳福海急赴陸委會 爭增班、補人力

金門縣長陳福海今天赴台拜會大陸委員會主委邱垂正，針對「小三通航班增班」、「提升金門地區CIQS人力配置」與「開拓

多元旅遊客源」等實質性議題進行說明，並期盼中央部會能夠理解金門地方民生需求，制定相應政策，繁榮金門整體經濟發展。

陳福海今天上午率副縣長陳祥麟、觀光處長許績鑫、金酒公司總經理王中聖等人，前往陸委會拜會主委邱垂正，當面向陸委會反映地方對小三通運能與配套的迫切期待。邱垂正肯定陳福海推動兩岸民間及小三通的用心，針對縣府提出的各項建言，將會納入評估，秉持對等尊嚴，兩岸政策將穩健有序的推動，造福金門鄉親。

陳福海指出，小三通已成金門對外的重要對外交通渠道，人流回溫趨勢明顯，2025年往返人次達184萬，已回升至疫情前2019年約94%，每逢節假日與尖峰時段載客率更高達95%，顯示運能需求逼近飽和。隨著金門港旅運中心今年2月試營運，港埠硬體已具備擴充條件，縣府認為增班時機成熟。

除運能外，通關效率與安全亦成關鍵。陳福海強調，旅運中心啟用後，應同步提升CIQS（海關、移民、檢疫與安全）人力配置，以因應人流攀升，確保通關順暢與旅客安全。

在觀光策略上，縣府主張擴大客源結構，除既有兩岸旅客，也應研議恢復落地簽等措施，簡化入境程序，帶動旅遊動能。陳福海直言，穩定且可預期的人流，是支撐金門觀光與整體經濟發展的核心動力。

陳福海表示，小三通政策與地方產業發展高度連動，金門具備地緣優勢與基礎設施，盼中央在安全可控前提下，推動小三通常態化營運，並在觀光政策與通關資源上給予更多支持，讓地方經濟持續回溫，民生需求獲得實質改善。

金門縣長陳福海（中左）今天赴台拜會大陸委員會主委邱垂正（中右），針對「小三通航班增班」、「提升金門地區CIQS人力配置」與「開拓多元旅遊客源」等議題進行說明，盼中央正視離島民生與經濟需求。圖／金門縣政府提供