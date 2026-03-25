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高雄秀傳建北嶺健康生活園區 打造醫療、生活空間

中央社／ 高雄25日電

高雄秀傳紀念醫院今天舉行「北嶺健康生活園區」動土典禮。院方表示，園區將結合醫療、生活與產業功能，打造北高雄生醫發展新據點，提升區域醫療服務品質，並帶動在地就業。

高雄秀傳今天舉辦動土典禮，園區選址位於路科一路、北嶺五路與北嶺六路交會處，緊鄰中山高聯絡道；未來可服務路竹及周邊地區居民。

院方表示，過去路竹及鄰近北高雄鄉親若面臨重大疾病，往往需忍受舟車勞頓之苦前往台南或高雄市區；隨著園區動工，高雄秀傳紀念醫院將醫學中心級的照護量能直接注入產業聚落核心，補足南台灣生醫廊帶的關鍵缺口。

根據規劃，院方將興建地上4層樓建物，一樓規劃314坪大型美食區與店鋪，可容納330人用餐；2樓則為350坪現代化辦公室與大型會議室；3至4樓提供76間現代化宿舍，可供152人居住。

院方表示，園區預計帶動周邊商機並增加服務業職缺，2樓現代化辦公室與大型會議室，將吸引140位專業醫材、研發與行政人才進駐，活化地方人力資源。

高雄秀傳表示，園區設計融入療癒與環境共生理念，透過植栽綠化與開放空間，營造舒適的醫療與生活環境，並以現代建築設計呈現科技感，結合周邊產業聚落發展需求。

院方表示，園區預期可帶動地方就業機會，吸引專業人才進駐，並促進醫療與生醫產業結合，形塑區域產業鏈。隨著高雄半導體與科技產業發展，醫療資源同步提升，有助打造完整產業生態。

醫學中心

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