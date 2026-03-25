高雄春天藝術節環境舞蹈 4月登場推跨世代共演

2026高雄春天藝術節「環境舞蹈」系列節目將於4月4日至19日登場，繼去年演出範圍擴大至大高雄東西南北區，今年首度融入兒童舞蹈，匯聚5組團隊，共演出10場表演。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，春天藝術節「環境舞蹈」系列節目是扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由在地舞蹈團隊結合文化場域與地標創作舞蹈作品，不僅將舞蹈思維融入藝文場域，更讓身體領受高雄豐富的大自然風貌。

文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作以非典型劇場形式演出，拉近與觀眾欣賞距離，體驗藝術即生活的日常。歷年來累積了28檔50場的演出，邀請創作者運用舞作，讓市民更認識生長的土地歷史，同時也持續支持舞蹈創作環境，歡迎更多藝術創作者來到高雄尋找創作靈感。

文化局表示，此次活動將於4月4、5日下午4時30分，由南台灣藝術舞蹈團小舞者率先登場，舞團攜手僅有50多名學童的內門區金竹國小以及圓富社區裡的阿嬤們，共同開啟了一場「銀童共學」的跨世代交流。

藟艸合作社「戀戀紅毛港」則將於4月4、5日紅毛港文化園區作為演出空間，由7名舞者擔綱，聚焦紅毛港漁村歷經400年變遷的歷史。

文化局表示，5檔10場的環境舞蹈作品都是免費演出，邀請觀眾透過歷史建築的視野欣賞舞蹈，或從舞蹈角度來重新思索建築，感受舞蹈與文化場域的美麗互動。