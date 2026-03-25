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「法國生活節在高雄」5月登場 市集即起開放報名
今年「法國生活節在高雄」將於5月22至24日在衛武營戶外劇場及衛武營都會公園登場，其中「法式品牌市集」今年將擴大規模辦理，市府表示，市集即日起開放報名，歡迎法國品牌共襄盛舉。
高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，「法國生活節在高雄」今年以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，高雄市政府再度攜手法國在台協會（Bureau Françaisde Taipei）及台灣法國人協會（Association des Françaisde Taiwan）共同主辦，活動內容豐富。
行政暨國際處長張硯卿表示，今年不僅首度邀請到法國廣播交響樂團演出，更將有戶外劇場法國經典電影輪播，並將廣闊的草地場域打造為充滿藝術氣息的法式小鎮，串聯文化講座與藝文活動，精彩可期。
此外，歷年廣受好評的「法式品牌市集」，今年也將擴大規模辦理，匯聚甜點烘焙、法式美食、文創手作及生活風格雜貨等多元攤位。
行政暨國際處表示，「法國生活節在高雄」品牌市集即日起開放報名，報名網址公布於行政暨國際處官方網站，詳情可參閱線上報名表單，報名期限至4月6日晚間11時59分截止，錄取名單後續將統一透過電子郵件通知。
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