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影／「包圍縣府開玩」屏東兒童節封街兩天 30個遊戲讓孩子當主角

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米跟孩童們互動遊戲。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米跟孩童們互動遊戲。記者劉星君／攝影

兒童節將近，屏東縣長周春米推動「自由遊戲」將屏東打造遊戲首都，去年兒童節首度將縣府化身為孩子們遊戲場，今年升級擴大，將縣府前自由路封街，一天改為兩天，各局處更是絞盡腦汁使出渾身解數，推出30組遊戲，現場還有3台彩繪公車、紙箱迷宮、泡泡池與泥巴等遊戲。

「包圍縣府讓孩子作主！」周春米說，4月3、4日登場，透過遊戲，讓孩子們展現遊戲權、表意權，讓孩子們找到喜歡遊戲，這也是屏東要成為遊戲首都先決條件。

周春米說，縣府推動政策時，從孩子們的角度、視野出發，會有不同的收穫。今年還推出小小縣長政見發表會，報名就收到200多件，最後選出11人，小朋友的政見包羅萬象，有的從農業、環境，交通等出發，當天4月3日政見發表會後，由孩子們來票選，小朋友視野不容忽視，也值得大人參考。除了小小縣長政見票選外，也邀請小朋友選出最喜歡的遊戲。

「小朋友在遊戲中學習成效是最好的！」社會處長劉美淑說，今年遊戲擴大規模，活動籌備舉辦遊戲工作者培訓營，讓遊戲更好玩，也將自由遊戲的精神導入30攤位的遊戲，包括，從遊戲理解交通安全規則、認識消防逃生等。

社會處表示，參與活動提供3000人報名，報名一周內就額滿，報名者現場可領取100元超商禮券；沒有報到名也沒關係，也歡迎一起來遊戲。

縣議員梁育慈說，玩中學，讓孩子在玩樂中探索縣府、表達自我，讓家長們有機會帶孩子走進神秘的公部門，是一座深具教育意義的大型遊戲場。縣政府帶頭正視兒童表意權，讓屏東孩子知道，自己也可以享有自由表達且被尊重權利，期待年年都可以延續舉辦。

家長邱佳娟說，打破政府部門辦公冷冷的刻板印象，帶著孩子們在縣府裡玩遊戲，增添溫度；三寶爸郭男說，從遊戲中讓孩子們多認識縣府體系的運作。

社會處表示，今年活動時間4月3日上午10時至下午5時、4月4日上午10時至下午4時，配合活動規畫，自由路在4月3日上午8時至晚間7時、4月4日上午8時至晚間6時辦理封街，夜間恢復通車。透過場域擴大與動線整合，讓孩子更自在地在縣府園區遊玩，也讓家長有更舒適的參與空間。

列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索，周春米（中）今天化身列車長，率領小朋友過山車。記者劉星君／攝影
列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索，周春米（中）今天化身列車長，率領小朋友過山車。記者劉星君／攝影

列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影
列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影

兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，各局處長絞盡腦汁設計遊戲，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影
兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，各局處長絞盡腦汁設計遊戲，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影

兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影
兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影

列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索，各局處絞盡腦汁，推出30項遊戲關卡。記者劉星君／攝影
列車出發！屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，讓孩子們從中玩樂中探索，各局處絞盡腦汁，推出30項遊戲關卡。記者劉星君／攝影

兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，屏東縣長周春米（第一排藍色衣服者）讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影
兒童節將屆，屏東縣府推出第二屆「包圍縣府孩子作主」擴大兩天，屏東縣長周春米（第一排藍色衣服者）讓孩子們從中玩樂中探索。記者劉星君／攝影

政見發表會 周春米 屏東

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