太武山忠烈祠春祭登場 金門軍民同祭英靈場面莊嚴肅穆

三二九青年節將至，金門縣各界今日上午齊聚太武山忠烈祠，舉行「春祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典」，以隆重儀式追思為國捐軀的英靈，現場氣氛莊嚴肅穆。

祭典於今天上午10時許登場，由副縣長李文良與金防部指揮官黃先任中將共同主祭，包括各鄉鎮長、縣府各局室主管、各機關單位首長、軍民官兵代表等都到場參與，共同向革命先烈與陣亡將士致意。

儀式依循傳統古禮進行，包含唱國歌、上香、獻花、獻爵、獻饌、獻果及讀祭文，最後行三鞠躬禮，全體人員肅立致敬，場面隆重而哀思深沉。透過莊嚴儀式，緬懷先烈為國犧牲、保家衛民的精神。

金門縣府指出，每逢青年節與九三軍人節，縣府都會在皆會在忠烈祠舉辦祭祀典禮，不僅表達對忠烈英靈的追思，更具有深遠的歷史教育意義，提醒後世珍惜得來不易的和平與安定。

據了解，太武山公墓暨忠烈祠建於1952年，為1949年後安葬與祭祀陣亡與公殉將士的重要場所，目前祀奉對象涵蓋國軍陣亡將士、公殉人員、民防自衛隊、抗日烈士，以及八二三砲戰中殉職的中外記者等。

金門歷經戰火洗禮，從烽火歲月走向今日的安定繁榮，背後是無數軍民守土犧牲的代價。地方人士表示，透過年復一年的祭典，不僅撫慰英靈，更讓歷史記憶得以延續，將先烈精神世代傳承。

金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，金防部指揮官黃先任（中左）與副縣長李文良（中右）步出會場時向儀隊行禮。記者蔡家蓁／攝影

金門各界春祭國殤革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典今天上午10點多假太武山忠烈祠舉行，由副縣長李文良（左）、金防部指揮官黃先任共同主祭。記者蔡家蓁／攝影