影／大寮眷村住戶不滿未獲妥善安置 今帶「靈位」抗議市府強拆民宅

高雄大寮區第81期市地重劃案推動多年，明天將有另波強制拆除作業。當地1年多前曾發生李姓住戶以生命抗議憾事，今早多名拒遷戶拿著靈位與招魂幡等模擬道具至市府抗議，要求停止強拆、完成安置承諾，且揚言要與房子共存亡。地政局說明，安置及補償措施均有完成，全案依法行政。

大寮81期重劃區面積48.78公頃，多為軍方眷村土地，自2020年起推動市地重劃，多數眷戶領取補償金後搬離，但仍有少數住戶堅持不走。2024年10月，影七路86之1號李姓住戶於屋內死亡，屋內牆面寫著抗議政府強拆文字，此事件引發外界關注。

歷經多年拆遷補償，重劃區內仍有三戶拒絕拆遷，近日大型挖土機進駐，明天將展開強制拆除作業。抗議居民今早赴市府陳情並提出三大訴求，要求明天暫停強制拆除、市府提出具體可行的安置方案，以及啟動公開透明且具實質意義的協商機制。

80歲龍姓住戶說，她住在眷村超過30年，房子僅獲得13萬元地上物補償金，她曾嘗試在外面租房子，卻被房東以「年紀太大了，怕妳死在裡面」拒絕租屋，她準備要跟房子「同歸於盡」，希望市長高抬貴手。

騎著電動代步車的郭姓住戶說，她名下有兩間房子，廁所、廚房等未獲得補償。范姓住戶說，一年半前發生李姓住戶的憾事之後，大家一直在等市府協商，豈料最後等來一紙強制拆除的公文，之前承諾的安置完全沒做到，「難道要再次發生憾事才會停止強拆嗎？」

高市地政局副局長張文欽接下住戶陳情書，他說明，81期重劃區百餘住戶皆已配合作業遷居他處，目前剩三戶不願離去，其中一戶訴訟中；市府陸續提出包租代管、發放救濟金等方案，並非沒有妥善安置，目前尚未拆除的房舍位處山坡地，不僅會有安全疑慮且容易孳生登革熱病媒蚊，後續作業將依法行政。

大寮81期重劃區仍有居民不滿高雄市府拆除住屋，今早以喪家裝扮至四維行政中心陳情，並準備抗議白布條、已故李姓住戶的「靈位」等道具表達訴求。記者徐白櫻／攝影