兒童節將至 屏東海生館推主題活動遊戲中認識海洋

兒童節將至，屏東海生館4月3日至5日推出「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」主題活動，打造結合遊戲、表演與學習的親子行程，讓孩子在歡笑與驚喜中探索海洋世界，同時認識海洋保育知識，度過兒童節。

「海洋魔法派對-兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出，人氣吉祥物「鯊寶」也將現身陪伴小朋友。4月3日下午2點在世界水域館水溶溶大廳，由專業魔術師帶來魔術互動表演。

4月4日下午2點在世界水域館水溶溶大廳舉辦海洋舞動派對，包括帶動跳、海洋故事與拯救海洋闖關活動，最後還能親手繪製紀念小物帶回家。4月5日下午3點於鯨魚廣場舉辦夢幻泡泡互動，現場將化身為充滿大小泡泡的奇幻空間，如童話般的場景，讓孩子留下難忘的兒童節回憶。

「海唷海唷！童遊會」，結合雙語閱讀、智慧科技及後場探索；後場探索導覽帶領遊客深入平日少開放的海生館後場空間，進一步認識溼地公園、水族中心，及其他教學研究場域，活動採現場報名，名額有限。

雙語行動書屋透過海洋與科學主題雙語書籍，選讀並寫下閱讀心得後，可兌換海洋禮物。珊瑚王國館前的半島海底沉浸式體驗，及智慧博物館「iOcean」互動，下載App參與任務答題，可獲得禮物。4月4日推出「氣球DIY教學」，4月5日「小丑魚造型摺紙體驗」，讓孩子在動手創作中培養創意。相關活動可至屏東海生館官方網站或粉絲專頁查詢。

屏東海生館4月3日至5日推出兒童節主題活動，圖為夢幻泡泡活動。圖／海生館提供

屏東海生館4月3日至5日推出兒童節主題活動，圖為海洋舞動派對。圖／海生館提供