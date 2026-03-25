高雄道路新制人孔蓋「抗滑係數」全面提升 降低機車雨天打滑風險

為降低道路孔蓋濕滑風險、提升用路安全，高雄市工務局配合立法院於114年三讀通過的孔蓋防滑全國基準，今年1月正式公告修正相關規範，2月2日起施行。未來全市新設的人（手）孔蓋，面積達900平方公分以上者，其抗滑係數須提升至50 BPN以上，全面強化行人與機車族的行車安全。

過去道路孔蓋在雨天或車速較快時，容易成為機車騎士打滑的高風險區域，工務局為改善長期存在的安全隱憂，此次修正規範同步要求轄內電力、電信、自來水、雨污水及瓦斯等各管線單位，全面提升孔蓋設計與施工品質，所有新設或汰換孔蓋，必須採用高抗滑材質，並於出廠前檢附第三方公正單位的抗滑試驗報告或出廠證明。

工務局表示，施工階段也將納入抗滑值抽驗機制，若防滑係數未達50BPN標準，將依《高雄市道路挖掘管理自治條例》第33條規定，處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並限期改善。此外，也持續推動「孔蓋減量與下地」政策，非必要孔蓋原則上不得設置於車行路面，從源頭降低道路不平整風險，同時改善整體市容與行車順暢度。

工務局也表示，提升孔蓋抗滑標準，有助於減少機車騎士在雨天或緊急煞車時發生打滑事故；配合孔蓋齊平與下地調整，民眾也能實際感受到道路更平順、安全且美觀。未來道路挖掘管理中心將持續加強對各管線單位施工品質的督導，確保道路安全規範落實到位。