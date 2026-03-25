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馬祖攜手草嶺締結「海誓山盟」 地質公園跨海結盟拚升國家級

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣府今日促成「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」締結姐妹會，由縣長王忠銘（左五）、議長張永江（右四）、副縣長陳冠人（左四）共同見證，為馬祖邁向國家級地質公園鋪路。圖／連江縣政府提供
連江縣府今日促成「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」締結姐妹會，由縣長王忠銘（左五）、議長張永江（右四）、副縣長陳冠人（左四）共同見證，為馬祖邁向國家級地質公園鋪路。圖／連江縣政府提供

連江縣政府推動地質保育再跨一步。縣府今日促成「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」締結姐妹會，由縣長王忠銘、議長張永江、副縣長陳冠人共同見證，象徵台灣地質公園首度以「跨海結盟」形式展開合作，也為馬祖邁向國家級地質公園鋪路。

王忠銘致詞表示，此次締盟以「海誓山盟」為名別具意義，馬祖以花崗岩海岸地貌著稱，草嶺則擁有豐富山岳地質景觀，一海一山相互呼應，不僅展現台灣多元地景特色，更代表雙方守護自然資產的共同決心。

縣府指出，馬祖地質公園自107年成立，為全台首個地方級地質公園，近年逐步結合環境教育、觀光發展與地方創生，去年10月更完成範圍擴大，將全縣32處重要地質景點納入保護與推廣體系，整體規模與能量持續提升。

馬祖地質公園協會理事長莊順福說，目前正向中央爭取，由農業部林業及自然保育署主導，推動升格為國家級地質公園，此次與草嶺締結姐妹會，有助整合跨縣市資源，提升競爭力，是關鍵一步。

草嶺地質公園協會常務理事林吉芳指出，未來雙方將從三方面深化合作，包括學術資源共享、觀光行銷串聯，以及永續發展經驗交流，期望打造跨縣市地景旅遊路線，讓民眾一次認識台灣不同地貌之美。

議長張永江表示，地方之間的合作有助提升地質保育量能，也能為觀光注入新動能；副縣長陳冠人則盼透過實質合作計畫，讓兩地在環境教育與觀光發展上互相借鏡、共同成長。

連江縣政府產發處表示，地質保育需長期投入，未來將持續整合中央與地方資源，推動跨域合作，朝國家級地質公園目標邁進，並讓馬祖地景兼具保育、教育與觀光價值，成為永續發展示範。

連江縣府今日促成「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」締結姐妹會，縣長王忠銘表示，此次締盟以「海誓山盟」為名別具意義，馬祖以花崗岩海岸地貌著稱，草嶺則擁有豐富山岳地質景觀，一海一山相互呼應。圖／連江縣政府提供
連江縣府今日促成「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」締結姐妹會，縣長王忠銘表示，此次締盟以「海誓山盟」為名別具意義，馬祖以花崗岩海岸地貌著稱，草嶺則擁有豐富山岳地質景觀，一海一山相互呼應。圖／連江縣政府提供

「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」今天締結姐妹會，馬祖地質公園協會理事長莊順福（左）與草嶺地質公園協會常務理事林吉芳兩人簽署。圖／連江縣政府提供
「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」今天締結姐妹會，馬祖地質公園協會理事長莊順福（左）與草嶺地質公園協會常務理事林吉芳兩人簽署。圖／連江縣政府提供

「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」今天締結姐妹會，馬祖地質公園協會理事長莊順福（左）與草嶺地質公園協會常務理事林吉芳兩人簽署。圖／連江縣政府提供
「馬祖地質公園協會」與「雲林縣草嶺地質公園協會」今天締結姐妹會，馬祖地質公園協會理事長莊順福（左）與草嶺地質公園協會常務理事林吉芳兩人簽署。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘

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