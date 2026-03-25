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屏東推實習超有薪逾200個職缺 轉正最高可領9.4萬元獎勵金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣近3年失業率連年下降，去年2025年首度低於全國均值，屏東縣政府推動分眾化就業服務，針對15至29歲設籍或就學在屏東在校青年，推出「屏青實習超有薪」實習計畫，協助學生職場接軌，今年再釋出超過200個實習職缺，若青年實習後留任，最高可獲縣府核發9.4萬元的獎勵金。

縣府勞動暨青年發展處表示，2025年推出「屏青實習超有薪」政策，透過產官學三方合作，媒合青年至企業實習，「做中學」培養青年具備即戰力，今年有近40家企業響應、實習平台上架超過200個職缺，除實習職缺需符合基本工資，青年實習滿160小時，可領5000元實習津貼，最高給予1萬元，實習時間不限寒暑假。

獲公共工程金質獎肯定的屏東在地企業「宏成營造」，透過本計畫成功延攬屏科大土木系畢業生，該名畢業生完成320小時實習後，由實習工程師轉正為工程師，除獲1萬元實習津貼，還可申請留任獎勵金。

宏成營造經理邱柏勳說，營造業缺工嚴重且具世代斷層，實習由資深導師實地帶領，幫助青年快速熟悉多元工程環境，將「人才衝擊」轉化為「即戰力」，縮短青年進入職場適應期。

勞青處提醒，實習後留任青年，即可申請每月最高2000元留任獎勵金，若符合青年穩定就業獎助金資格，穩定受雇在同一雇主6個月以上，還能獲每月最高5000元獎助金，兩者最長發給12個月，在社會新鮮人階段，縣府每月為青年加薪7000元，增加屏東青年留鄉工作的意願。

勞青處表示，今年「屏青實習超有薪」職缺涵蓋住宿餐飲、製造、服務、農林漁牧、醫療社福等多元產業，除線上媒合由企業自行面試外，3月28日在勞動暨青年發展處舉辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。

勞青處表示，今年實習徵才媒合會20家企業設攤，另有19家企業提供職缺並代收履歷，現場邀集凱撒大飯店、長灘運動休閒飯店、環球購物中心、溢泰實業、銘榮元實業、大愛護理之家等多家屏東企業。

屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府勞青處推「屏青實習超有薪」計畫，3月28日在勞青處辦實習徵才媒合會，有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗、職涯講座，歡迎青年參加。圖／屏東縣府勞青處提供

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