漁民支持！屏東「第一鮪」認定辦法 增去鰓與全程起鉤錄影

每年漁民搶「第一鮪」黑鮪魚成為活動重頭戲，屏東縣政府公告，今年通報日四月一日生效，且第一鮪的認定辦法須配合中央推動海上去鰓政策，也比照宜花地區，捕獲時要做活魚起鉤全程錄影，對此，漁民大多認同，表示去鰓更保鮮。

今年東港地區登記捕撈黑鮪魚的船隻東港籍有一七三艘、琉球籍有一六八艘加入角逐行列；漁民間流傳一句俗諺「黑鮪魚會在月光暝出現」，意思是指月亮較亮時，黑鮪魚就會浮出海面，東港區漁會預估，今年第一鮪應會在四月初。縣府已規畫五月二日辦黑鮪魚季開幕海洋音樂會。

屏東黑鮪魚季二○○二年起舉辦第一鮪拍賣，每年漁民搶第一鮪也成為活動重頭戲，今年條件訂定亦趨嚴謹，包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、限設籍屏東及高雄市所屬的漁船、最先航抵東港漁港、捕獲時應立即通報漁業電台、通報日須符合四月一日生效日。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年「屏東第一鮪」修正新增認定標準，包括漁業署為精進太平洋黑鮪管理配額措施推動的「海上去鰓」政策，須去內臟、魚鰓後重量應達一七五公斤以上，及捕獲黑鮪魚開始揚繩自海面活魚起鉤至全魚上甲板，全程攝影方式、不間斷拍攝。

鄭鈺宸也說，漁業署推動相關政策還有提供相關獎勵，漁民大多都是正向看待；曾當過遠洋漁船船長的東港蕭姓漁民說，遠洋航程時都會主動去鰓，讓血水大幅減少，放血後可以更保鮮，新鮮度佳在拍賣議價上也可以有比較高的價格。