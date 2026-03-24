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豪華郵輪阿曼達首航澎湖 澎縣府盼提升國際知名度

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
阿曼達郵輪首航澎湖，港務公司以噴水禮歡迎。圖／澎湖縣政府提供
阿曼達郵輪首航澎湖，港務公司以噴水禮歡迎。圖／澎湖縣政府提供

鳳凰冷泉(Phoenix Reisen)郵輪公司所屬巴哈馬籍「阿曼達（Amadea）」郵輪今天首度蒞臨澎湖，港務公司以噴水禮歡迎後，安排至馬公碼頭區1號郵輪碼頭停泊，預計3月26日航抵香港

阿曼達郵輪搭乘501名觀光客，今天上午11時15分抵達澎湖馬公港，由港務公司以噴水禮歡迎。

澎湖縣府及澎湖國家風景區管理處邀請菊之音樂團迎賓，澎湖縣旅遊處長陳美齡、港務公司馬公管理處長鐘偉誠及澎湖國家風景區管理處長郭振陵等人登輪代表致贈首航紀念品，熱情歡迎郵輪到訪澎湖。觀光客到上岸後，搭乘計程車或自由行遊歷馬公。

澎湖縣旅遊處表示，歡迎501位旅客參訪，希望拓展郵輪靠港觀光，提升澎湖在國際旅遊市場的知名度。

「阿曼達」總噸位達2.9萬噸，船長193公尺、寬25公尺，吃水深度6.2公尺，最多可搭載600位乘客，3月21日由日本那霸出發，經基隆港，今天抵達澎湖，預計晚上8時離開澎湖，於3月26日到香港。

郵輪 觀光客 澎湖 馬公 香港

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