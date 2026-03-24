清明返鄉機位再釋出！金門加開4架次 462個機位明日開搶

清明連假將至，金門縣政府因應旅台鄉親返鄉祭祖需求，提前協調運能獲得航空公司正面回應。縣府表示，今年清明4天連假期間，台金航線已確定增開4架次加班機、提供462個座位，將於明日上午9時起開放訂位，後續不排除視訂位狀況再行增班。

縣府指出，縣長陳福海多次指示相關單位提前掌握返鄉需求，觀光處先行調查旅客意願與既有航班訂位情形，並據此向交通部民用航空局及航空公司爭取運能，現階段已獲正面回應，先行釋出加班機座位，盼紓解清明返鄉人潮。

此次加班機分別為4月3日由華信航空執飛台北往金門時間20點45分班次與金門往台北時間22點40分；4月5日由立榮航空執飛台北往金門晚間19點30分班次，與金門往台北時間21點25分。縣府同時要求民航局持續關注訂位狀況，必要時再協調航空公司增加班次。

除空運外，縣府也同步啟動海運分流措施，考量清明時節海象相對穩定，已租賃客船提供旅客選擇，專船早於3月16日開放訂票，藉由空海運並行方式，降低交通壓力。

針對尖峰期間運輸秩序，縣府提醒，4月2日至4日台灣往金門方向，以及4月5日至7日金門往台灣方向航班，機票將加註「限當日當班次、逾期作廢」等限制，以提升運能使用效率。

此外，旅客訂位後須於3日內完成開票，未依期限開票者，將影響後續清艙與加班機規劃；若行程有變，也應於航班起飛前取消訂位並辦理退票，以保障自身權益。

縣府呼籲，清明連假為返鄉高峰，民眾應及早訂位，避免臨時候補影響行程；同時離島航班易受天候影響，建議隨時留意航班與氣象資訊，並提早抵達機場辦理報到，以確保順利返鄉。