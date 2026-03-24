快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩辦首場政見發表會 盼搬遷市府、議會到205兵工廠

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內，柯志恩認為高雄轉型為亞太轉運樞紐，未來不應只有物流和金融，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。

柯志恩今天以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」政見，其中，位於亞洲新灣區的205兵工廠占地約57公頃，隨國軍於2025年完成遷建後，原址已啟動土壤整治，未來將朝國際金融商貿與高科技產業園區發展，是南高雄最具潛力的關鍵發展基地。柯志恩今天提到市政府、議會進駐此處，不僅可加速開發進程，也能透過行政資源整合，帶動產業、交通與都市機能同步到位加速亞洲新灣區從建設願景。

柯志恩強調，205兵工廠結合周邊港區開發，是高雄「走出去、世界走進來」的核心發展目標，透過制度性減免與招商誘因，有機會吸引國際企業與資本進駐，帶動城市升級。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今天舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今天舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影

政見發表會 柯志恩 高雄

延伸閱讀

柯志恩提市政願景 賴瑞隆轟：「國會擋預算」難以說服市民

首場政見發表會 柯志恩拋市政府、議會遷到205兵工廠

拚民調 台中江啟臣、楊瓊瓔大動員

國民黨啟動南二都議員布局 藍綠攻防漸成形

相關新聞

柯志恩辦首場政見發表會 盼搬遷市府、議會到205兵工廠

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內，柯志恩認為高雄轉型為亞太轉運樞紐，未來不應只有物流和金融，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。

高雄左營高鐵站前設標線型人行道「車禍大減5成」 民眾滿意度升高

高雄左營高鐵站前方道路19年來未設置人行道，影響通勤步行安全，交通局去年底在站前重信路畫設標線型人行道，初期因不同顏色標線和汽機車違停嚴重，引發當地不滿，商家抱怨影響生意，但用路人習慣道路設計後，據統計，該路段因車道瘦身、人行道，交通事故較改善前減少約50%，超過8成以上民眾支持持續推動人本交通改善。

屏東黑鮪魚季「第一鮪」辦法調整 新增去鰓及起鉤錄影

屏東縣政府近日公告今年「第一鮪」條件及辦法，一年一度的黑鮪魚文化觀光季起跑倒數計時，為配合漁業署推動「海上去鰓」政策，屏東縣府公告指出，今年「屏東第一鮪」認定標準調整，新增去鰓和活魚起鉤錄影。

屏東縣立美術館3/28啟用 屏菸同步推出6大原創IP特展「屏藏心」

屏菸1936文化基地，歷時半年的休園整修後，將在3月28日重新開放，除了迎來屏東縣立美術館啟用，屏菸也同步推出台灣原創IP特展「屏藏心」，邀請六組人氣IP參與，打造融合收藏文化與角色魅力的次文化體驗。

楊忠憲芭樂爆紅 周春米曝祕訣：牛奶發酵肥、僅實體通路買得到

屏東縣芭樂青農楊忠憲近日在社群媒體Threads爆紅，引發關注，還有人請縣長周春米幫忙找人，周春米昨天直擊楊忠憲位在新埤鄉的玉環果園開箱，周春米透露好吃關鍵「用牛奶發酵肥」。

里鄰調整 高雄里長選舉現新局

高雄市七月一日啟動里鄰編組調整，全市八九○里增為八九三里，全國最大里左營福山里拆分成四里、全國第三大里左營菜公里拆分三里。基層里長選舉出現新局面，民進黨里長提名登記截止，從菜公里拆出的高鐵里有兩人登記最熱門，國民黨也有民代助理表態參選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。