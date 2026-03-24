柯志恩辦首場政見發表會 盼搬遷市府、議會到205兵工廠

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在然一酒店舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內，柯志恩認為高雄轉型為亞太轉運樞紐，未來不應只有物流和金融，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。

柯志恩今天以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」政見，其中，位於亞洲新灣區的205兵工廠占地約57公頃，隨國軍於2025年完成遷建後，原址已啟動土壤整治，未來將朝國際金融商貿與高科技產業園區發展，是南高雄最具潛力的關鍵發展基地。柯志恩今天提到市政府、議會進駐此處，不僅可加速開發進程，也能透過行政資源整合，帶動產業、交通與都市機能同步到位加速亞洲新灣區從建設願景。

柯志恩強調，205兵工廠結合周邊港區開發，是高雄「走出去、世界走進來」的核心發展目標，透過制度性減免與招商誘因，有機會吸引國際企業與資本進駐，帶動城市升級。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今天舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區內。記者劉學聖／攝影