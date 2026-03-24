高雄左營高鐵站前設標線型人行道「車禍大減5成」 民眾滿意度升高

高雄左營高鐵站前方道路19年來未設置人行道，影響通勤步行安全，交通局去年底在站前重信路畫設標線型人行道，初期因不同顏色標線和汽機車違停嚴重，引發當地不滿，商家抱怨影響生意，但用路人習慣道路設計後，據統計，該路段因車道瘦身、人行道，交通事故較改善前減少約50%，超過8成以上民眾支持持續推動人本交通改善。

高鐵左營站2007年通車，站前未建置人行道，加上騎樓不連貫、機車與店家桌椅占用空間，徒步環境惡劣。交通局6年前曾提出設置方案，卻因店家憂心停車與貨運受阻，計畫暫緩，交通局去年底正式在重信路畫設約250公尺標線型人行道，並搭配路口轉角外推、行穿線退縮，設置停車帶與左轉專用車道，提升行人安全。

交通局指出，重信路過去沒有設置人行道，透過15公分寬的路面邊線繪設後，在外側空間設置標線型人行道，並在標線型人行道外側復舊原來就有的禁止停車紅線、臨時停車黃線、計程車招呼站的藍線格位，「跟原來的設置方式是一樣的，只是在標線型人行道空間外，讓這些原來的管制設施都能夠保留。」

不過標線型人行道繪製仍引起部分商家擔心，恐影響停車空間，造成商家進出貨困難，因當地餐飲店不少，一到用餐時間，這條人行步道就會被汽、機車違停，轄區警方表示會加強取締。搭車旅客則認為，若行走環境更友善，能增進旅客走到車站周邊商圈消費意願，期望高雄能塑造出如日本街道般的行人友善環境。

臉書「高雄好過日」表示，重信路標線改造完工後2個多月，因設置停車帶保護人行道，並在轉角設立車阻，避免車輛入侵行人空間，根據統計，該路段交通事故較改善前減少約50%，用路人滿意度調查達8成；另外也有超過8成民眾支持持續推動人本交通改善，顯示繼續擴增人行空間從實證、從民意上來看，都是真正的王道。