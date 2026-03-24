屏東黑鮪魚季「第一鮪」辦法調整 新增去鰓及起鉤錄影

屏東縣政府近日公告今年「第一鮪」條件及辦法，一年一度的黑鮪魚文化觀光季起跑倒數計時，為配合漁業署推動「海上去鰓」政策，屏東縣府公告指出，今年「屏東第一鮪」認定標準調整，新增去鰓和活魚起鉤錄影。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，漁業署為精進太平洋黑鮪管理配額措施，推動「海上去鰓」政策，並落實水產品保存與衛生安全，今年「屏東第一鮪」認定標準，修正新增規定，去內臟、魚鰓後重量應達175公斤（含）以上，及捕獲黑鮪魚開始揚繩自海面活魚起鉤至全魚上到甲板，應以攝影方式，不間斷拍攝，捕獲通報從2026年4月1日起生效。

屏東黑鮪魚季從2002年起舉辦第一鮪拍賣後，每年漁民搶第一鮪也成為活動重頭戲，今年第一鮪條件訂定亦趨嚴謹，包括限定台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、去內臟鰓重量應達175公斤以上、起鉤時仍為活魚，開始揚繩從海面活魚起鉤至全魚上到甲板不間斷拍攝、捕獲時應立即通報漁業電台，通報日需符合4月1日生效日，及最先航抵東港漁港等，捕獲漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船等。

第一鮪拍賣價格迭創天價，備受矚目，風光熱鬧，搶得第一鮪也被漁民視為一種榮耀。

漁民間流傳一句俗諺「黑鮪魚會在月光暝出現」，意思是指月亮較亮時，黑鮪魚就會浮出海面，東港區漁會預估第一鮪應會在4月初，期待月光瞑魚蹤現身。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，黑鮪魚季第一鮪拍賣就像是活動開跑的象徵，把人氣、商機都帶進來，地方非常重視。政府配合國際漁業組織在捕撈太平洋黑鮪資源管理措施，規範作業漁船數，今年東港地區登記捕撈黑鮪魚的船隻東港籍173艘、琉球籍168艘加入角逐行列，海巡署4到6月黑鮪魚季期間並派遣巡防艦積極加強護漁，讓漁民安心捕撈作業，期待豐收。

只要屏東第一鮪報到，馬上拍賣會，屏東縣政府已規畫訂在5月2日舉辦黑鮪魚季開幕海洋音樂會，今年黑鮪魚季有美食推廣宴、大鮪市集、琉住你音樂會、經典之夜等，搭配在地商家優惠、高鐵假期旅遊，提升活動豐富度。

屏東縣政府近日公告今年「第一鮪」條件及辦法，今年「屏東第一鮪」認定標準調整，新增去鰓和活魚起鉤錄影。圖／東港區漁會提供