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屏東縣立美術館3/28啟用 屏菸同步推出6大原創IP特展「屏藏心」
屏菸1936文化基地，歷時半年的休園整修後，將在3月28日重新開放，除了迎來屏東縣立美術館啟用，屏菸也同步推出台灣原創IP特展「屏藏心」，邀請六組人氣IP參與，打造融合收藏文化與角色魅力的次文化體驗。
屏東縣政府文化處表示，「屏藏心」特展在屏菸8號倉庫展出，集結六組風格鮮明的台灣原創角色，深受粉絲喜愛「H.H先生」筆下的經典角色美美，以自信形象展現角色魅力；可愛呆萌的「鯊魚先生Mr.Shark」驚喜箱帶來趣味體驗；「囂搞Shaogao」以日常幽默為特色，打造輕鬆有趣的角色場景。
「方坊Square Studio」則以情緒為主題營造療癒的氛圍空間；「如意．RuRu」在沉浸空間呈現富有藝術感角色視覺；「摩沙熊&石虎帕帕」則在夢幻空間呈現出屬於他們的樣子，展現屬於台灣的可愛角色文化。
「不同IP各自延伸獨特場景，讓整體展覽宛如一座由角色組成創意遊樂園」，文化處表示，近年台灣原創角色IP逐漸受關注，創作者透過插畫、設計與社群平台累積粉絲。
「屏藏心」特展以人們對角色與物件「收藏情感」為出發點，透過實體空間呈現，讓角色不只存在於平面創作或網路平台，成為民眾可以走入、互動與拍照的文化場景，也讓更多人看見台灣原創IP所蘊含的創意能量。只要購買屏菸常設展一般票199元，即可參觀特展，屏東縣民免票入場。
文化處表示，隨著屏東縣立美術館啟用，成為南台灣藝術版圖全新地標。屏菸不只具專業藝術策展場域，也透過各種特展形式，引入年輕世代喜愛次文化，讓當代藝術與流行文化並存，展現屏東大博物館多元文化能量。
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