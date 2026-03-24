楊忠憲芭樂爆紅 周春米曝祕訣：牛奶發酵肥、僅實體通路買得到

屏東縣芭樂青農楊忠憲近日在社群媒體Threads爆紅，引發關注，還有人請縣長周春米幫忙找人，周春米昨天直擊楊忠憲位在新埤鄉的玉環果園開箱，周春米透露好吃關鍵「用牛奶發酵肥」。

周春米昨到新埤鄉玉環果園，找到爆紅的屏東芭樂青農楊忠憲，也拍攝短影音跟大家分享。周春米一見面問楊忠憲「怎麼有辦法把芭樂種得好吃？」

楊忠憲告訴周春米，「關鍵在於屏東日照充足、氣候溫暖，再加上用牛奶發酵肥細心管理」，讓果肉更厚、籽更小，口感更脆甜。周春米形容，咬下去真的有聲音！清脆到可以拍ASMR，重點還有產銷履歷。

周春米說，芭樂其實是楊忠憲的副業，楊忠憲主要種植枋山愛文芒果，因產期短才利用空檔種芭樂，沒想到被網友挖到突然爆紅。

周春米也提醒，想嘗鮮朋友，產量不多，只有在超市實體通路買得到，網路上冒名開團的要特別注意，也邀請大家支持屏東青農，芭樂吃起來，愛文芒果也準備買起來 。

楊忠憲的芭樂爆紅後，成為詐騙集團操作題材，枋寮警分局表示，已有不明人士盜用楊忠憲的芭樂農產品照片或產地資訊，對外販售來源不明農產品，藉此誤導消費者並牟利。

警呼籲，購買農產品應選擇合法、可信任通路、留意價格是否異常低廉、查證品牌來源與產地資訊、避免透過不明連結或私下交易付款。建議民眾如發現不明網站販售類此農產品，應詳加查證，如有遭詐騙情事報警。

屏東縣長周春米（左三）特別到楊忠憲（左二）的芭樂果園開箱，周春米透露好吃的秘訣是使用牛奶發酵肥。圖／取自周春米臉書

在社群媒體爆紅的芭樂青農楊忠憲種植的芭樂。圖／取自周春米臉書