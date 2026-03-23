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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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金屬中心秀硬實力 奪國際雙獎的語言治療系統在智慧城市展超吸睛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2026高雄智慧城市展今年百花高齊放，金屬工業中心以「啟動未來新視角」為策展核心，從智慧製造到醫療應用展出近33項技術與服務，圖／金屬工業中心提供
2026高雄智慧城市展今年百花高齊放，金屬工業中心以「啟動未來新視角」為策展核心，從智慧製造到醫療應用展出近33項技術與服務，圖／金屬工業中心提供

2026高雄智慧城市展今年百花高齊放，金屬工業中心以「啟動未來新視角」為策展核心，從智慧製造到醫療應用展出近33項技術與服務，其中AI引導互動式語言治療系統榮獲2025全球百大發明獎及2026愛迪生獎，研發量能是展場最大亮點。

金屬中心這次共規畫四大主題區，「創新有本」彙整近8年國內外獲獎技術；「未來視角」透過第三人稱敘事，結合影音與社群圖文，呈現研發歷程中的人文溫度；「科研養分」以實體展品與模型展示創新技術應用；「多元歷程」串聯線上線下互動，強化社群連結與交流。

最受矚目的「AI引導互動式語言治療系統」，以AI互動與情境遊戲，協助語言障礙兒童在院外持續練習，使治療時間提升逾3倍，並可即時追蹤學習成效。目前已有6家醫療院所加入臨床體驗，約7成個案在語言理解與口語表達上顯著改善。

另扣件智慧製造成形調控技術，導入智慧機上盒整合感測與AI，提升良率並降低停機；新世代高性能鑄材智慧熱處理系統，透過AI影像與自適應學習建構閉環製程，強化品質穩定；智慧節能燃燒系統結合熱流優化與AI預測控制，已導入23座場域，有效節能並精準控溫，三項技術都入圍2026愛迪生獎，

金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心未來將持續推動金屬與製造業智慧轉型，並延伸至能源、航太與醫療等領域，同時透過展會行銷，提升技術能見度，助力台灣企業拓展國際市場。

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