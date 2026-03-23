里鄰調整 高雄里長選舉現新局

高雄市七月一日啟動里鄰編組調整，全市八九○里增為八九三里，全國最大里左營福山里拆分成四里、全國第三大里左營菜公里拆分三里。基層里長選舉出現新局面，民進黨里長提名登記截止，從菜公里拆出的高鐵里有兩人登記最熱門，國民黨也有民代助理表態參選。

市府核定左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等七區廿一里的里調整方案，合計新增十里、裁併七里。

大里部分，左營區福山里拆分成福山里、福榮里、福愛里、福華里，鼓山區龍水里調整成北美術館里、南美術館里，左營區菜公里調整成菜公里、菜福里、高鐵里，左營區新上里以東為新上里、以西為新超里。楠梓區清豐里以東為清翔里、以西為清豐里，仁武區八德一路以東為八卦里、以西為八德里。

民進黨高市黨部指出，高鐵里、菜福里、新超里、福華里、福榮里、福山里等里都有新人表態投入，其中高鐵里兩人競逐，共計一六五人登記。主委黃文益說明，市黨部執評委會將組成審核協調小組，查閱登記人資格後，後續啟動整合機制，預計六月中旬公布名單。

國民黨高市黨部發言人張永杰表示，高市黨部剛啟動第一梯次市議員提名作業，完成後才進行里長提名；已有青工會長、民代助理等年輕世代勤跑基層，有意參選大里拆分出來的新里長，其中立委陳菁徽助理黃瑋樺宣布參選高鐵里長。