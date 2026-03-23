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高雄新增第2例登革熱境外移入 印尼男發燒入境拒配合隔離

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫團隊針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動噴藥滅蚊等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動噴藥滅蚊等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今公布第2例登革熱境外移入個案，為印尼籍20多歲男子，21日自高雄機場入境時因發燒遭攔檢，登革熱NS1快篩陰性，但他未依建議入住醫院，等待檢驗結果出爐，反而與友人外出聚餐，隔日PCR檢驗結果轉為陽性，確診感染第二型登革熱。

經確診後，已安排住院治療，市府防疫團隊緊急防治作業，同步針對印尼男子活動範圍展開孳生源清除與化學噴藥，力阻疫情破口。

衛生局指出，該名印尼籍男子在入境時有快篩，結果呈現陰性，但當時出現發燒情形，檢疫單位第一時間懷疑為疑似病例，後來男子發病後，也勸導配合住院等待PCR結果，個案拒絕配合，於確診前進入社區活動，增加潛在傳播風險。

衛生局統計，至3月22日，全國登革熱境外移入病例累計27例，高雄占2例，感染來源仍以東南亞國家為主，境外移入風險高，尤其入境初期檢驗可能偽陰性，更需仰賴後續配合防疫措施，降低病毒進入社區的機率。

為防堵疫情於境外，衛生局祭出多項獎勵措施，包括入境發燒配合疫調與快篩可獲500元禮券，若NS1陰性但願意入住指定醫院等待PCR結果，除住院免費外，另可領取1000元禮券與交通補助；確診後再提供2500元通報獎金。

衛生局提醒，曾赴登革熱流行區民眾，入境後14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛或出疹等症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，同時配合TOCC問卷填報與相關檢驗程序，防疫單位也呼籲社區居民配合環境清消與噴藥作業，共同守住防線。

防疫團隊針對個案居住地及周邊警戒範圍，執行地毯式孳生源檢查。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對個案居住地及周邊警戒範圍，執行地毯式孳生源檢查。圖／高雄市衛生局提供

衛生局提醒民眾從登革熱流行地區入境配合注意事項。圖／高雄市衛生局提供
衛生局提醒民眾從登革熱流行地區入境配合注意事項。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對個案居住地及周邊警戒範圍，執行地毯式孳生源檢查。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對個案居住地及周邊警戒範圍，執行地毯式孳生源檢查。圖／高雄市衛生局提供

印尼 確診 衛生局

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