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影／全中運聖火抵高雄造勢 陳其邁喊拚獎牌、金牌獎金加碼1.5倍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁同台為全中運造勢。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁同台為全中運造勢。記者郭韋綺／攝影

115年全國中等學校運動會4月18日至23日在嘉義縣登場，高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁同台造勢傳遞聖火，陳其邁當場宣布加碼選手獎勵，高雄代表隊奪牌獎金提高至1.2倍、金牌更上調至1.5倍，為選手提前打氣，也為賽事熱度再添柴火。

全中運聖火今天下午抵達高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場，嘉義縣由縣長翁章梁率領聖火團隊與吉祥物「蛙寶」、「Q寶」南下，高雄市安排學生表演與城市交流活動迎接，現場氣氛熱烈。聖火自阿里山一路傳遞至港都，象徵青春與運動精神的延續。

活動中特別設計城市互動橋段，兩位首長同台手沖阿里山咖啡，成為一大亮點，翁章梁表示，「蛙寶」源自嘉義特有的諸羅樹蛙，「Q寶」則代表嘉義縣民身分證字號開頭，富含在地意象；今年全中運預計有近1800名選手、約2萬名隊職員齊聚嘉義，規模可觀，盼藉賽事帶動觀光與城市行銷。

陳其邁指出，高雄與嘉義地緣相連、互動密切，如同兄弟城市，過去在各項活動與政策上均有良好合作基礎。他強調，全中運是全國青年運動員最重要的競技殿堂，高雄除派出實力堅強的代表隊參賽，也以行動力挺嘉義縣讓賽事圓滿成功。

他同時向高雄選手喊話，盼全力以赴、爭取佳績，以實質獎勵提升士氣，此次宣布獎金加碼，不僅展現市府對體育發展的重視，也希望透過制度鼓勵，讓更多優秀選手脫穎而出，為城市爭光。

翁章梁指出，全中運將有近1萬8千名選手參與，加上隊職員將近2萬人，且國中與高中階段的競技體育，是栽培未來國手非常重要的搖籃。

翁章梁表示，除了競賽外，也有大型演唱會、農特產品與市集，希望所有來嘉義的好朋友，在比賽之餘也能享受嘉義豐饒物產。聖火完成高雄站傳遞，全中運正式進入倒數階段，透過跨縣市合作與文化交流暖場，為即將登場的全國體育盛會提前掀起熱潮。

全中運聖火今天下午抵達高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場。記者郭韋綺／攝影
全中運聖火今天下午抵達高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場。記者郭韋綺／攝影

115年全國中等學校運動會4月18日至23日在嘉義縣登場，今天聖火傳遞抵達高雄。記者郭韋綺／攝影
115年全國中等學校運動會4月18日至23日在嘉義縣登場，今天聖火傳遞抵達高雄。記者郭韋綺／攝影

全中運聖火今天下午抵達高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場。記者郭韋綺／攝影
全中運聖火今天下午抵達高雄流行音樂中心珊瑚礁群前廣場。記者郭韋綺／攝影

阿里山 全中運 嘉義

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