高雄第2例登革熱境外移入 啟動家戶社區防治

高雄市衛生局今天公布今年第2例登革熱境外移入病例，個案為印尼籍20多歲男子。衛生局表示，已安排個案住院治療，防疫團隊亦動員到社區進行相關防治工作，消除潛在傳播風險。

高雄市衛生局今天新聞稿說明，今年第2例登革熱境外移入確定病例，為印尼籍20多歲男子，21日入境時於機場因發燒被攔檢，登革熱NS1快篩為陰性。

防疫人員為落實「決戰境外」，避免疑似個案確診前進入社區造成疫情擴散，曾告知個案依獎勵方案由衛生局協助安排住院等待PCR檢驗，但個案拒絕，當日前往其友人住家並外出用餐，22日PCR檢驗結果為陽性確診。

衛生局表示，已立即啟動緊急防治，執行個案居住地與活動地室內外孳生源清除及化學噴藥滅蚊等防治工作。

衛生局指出，針對入境發燒者，若配合疫調並等待NS1快篩結果可獲贈新台幣500元禮券，NS1快篩陰性者若同意入住指定醫院至PCR檢驗結果通知前，住院期間免費（不含伙食費及自費病房費），並可獲贈禮券1000元。

此外，機場至指定醫院計程車費用核實支付，一旦確診另獲贈2500元通報獎金。衛生局提醒，民眾自登革熱高風險區入境14日內，若有疑似症狀儘速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫，並告知醫師活動史以利早期診斷、早期防治。