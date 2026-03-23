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紙風車屏東演出15場 3月25日開跑陪孩子同樂
迎接兒童節，屏東縣政府攜手紙風車劇團，帶來共15場經典兒童劇「雞城故事」演出，邀請9000名國小學童走進劇場，首場25日從屏南開跑。
屏東縣政府今天新聞稿表示，為推動藝教結合，邀請9000名學童走進劇場，在兒童節前夕攜手紙風車劇團，在恆春文化中心劇場館與屏東藝術館，連續演出15場經典兒童劇「雞城故事」，首場25日從屏南開跑，落實文化平權，也讓恆春半島學童得以就近觀賞專業演出。
另外，縣府也準備「雞城故事」限定版加油棒薯條餅乾，作為送給孩子們的兒童節小禮物，增添孩子觀演樂趣，同時讓親近藝文成為屏東孩子生活日常，帶動藝術向下扎根。
文化處表示，此次演出有許多演員，是來自屏東縣政府與紙風車劇團合作推動的「屏東戲劇人才培訓計畫」，計畫已連續3年招募在地素人參與，經過長時間密集訓練，登上專業舞台展現成果。
文化處提及，「雞城故事」以貼近孩子思考與成長經驗為創作核心，透過幽默生動劇情與舞台演出，引導孩子們從故事中理解人生的價值。劇情傳達「勝不驕、敗不餒」人生態度，並鼓勵孩子學習關懷他人、勇敢面對挫折與失敗，以及培養堅持到底的精神。
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