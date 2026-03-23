高雄櫻花季加大港開唱注入人潮 鹽埕街頭及商圈業績增三成

高雄櫻花季音樂節與大港開唱本月中旬起接續登場，高市經發局發行50元商圈夜市優惠券，並推出鹽埕在地特色與新舊並陳的街區魅力，打造老店快閃DJ秀、店家加碼串聯及前夜祭派對等活動，帶動鹽埕區餐飲、周遭夜市、商圈、旅宿與夜經濟等產業。高市經發局統計，整體業績成長超過三成。

第三屆櫻花季音樂節今年在3月13日至15日登場，大港開唱則在3月21日至22日舉辦，今年邁入20年。

經發局長廖泰翔說，今年思考如何將地方文化與樂迷群體深化連結，於是與叁捌地方生活攜手舉辦的大港開唱前夜祭「有塩人大舞台」，邀請鹽埕在地商家老闆、社區媽媽舞蹈班、鹽埕國小音樂班表演，讓音樂拓展至市場、捷運站等生活景點，成功吸引破萬人次造訪，各大夜市也湧入人潮。

鹽埕第一青銀共市市場自治會代表阿邦說，今年 DJ台搬進市場，配上前夜祭與店家加碼活動，市場來客數是至平日的三倍，朝聖人潮塞滿整個通道，老市場化身港都最潮的社交舞台。六合夜市總幹事詹金翰分享，櫻花季音樂節吸引大批日韓旅客，大港開唱20周年更吸引全台樂迷到高雄，人潮從晚間十點延燒至凌晨兩點，蚵仔煎、木瓜牛奶等攤位出現長長排隊人龍。

經發局提醒，歌迷手中持有的「商圈夜市優惠券」可用在高雄逾40商圈夜市、400多個特色店家，使用到2027年2月28日截止。

高市府經發局發行50元商圈夜市優惠券，帶動商圈夜市等地人潮。圖／高市經發局提供