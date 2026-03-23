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全國前3大里7月起分家 高雄綠營搶當左營、鼓山等地新里里長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市里長提名登記已截止，黨部統計，共計165人登記參選里長。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高雄市里長提名登記已截止，黨部統計，共計165人登記參選里長。圖／民進黨高市黨部提供

高雄市議員及基層里長年底改選，7月1日啟動大小里里鄰編組調整，高雄全市將從890里增為893里，其中全國最大里左營福山里將拆分4里、第三大里左營菜公里拆分3個里。民進黨高市黨部表示，里長提名登記截止，共計165人登記，從菜公里拆出的高鐵里最熱門，有兩人登記參選，協調後預計6月公布。國民黨高市黨部後續也會啟動里長提名機制。

高雄市推動里鄰編組調整，民政局表示，左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等7區21里之里調整方案經市府核定，合計新增10里、裁併7里，預計今年7月1日生效。

大里部分，全國最大里左營區福山里拆分成福山里、福榮里、福愛里、福華里，第二大里鼓山區龍水里調整成北美術館里、南美術館里，第三大里左營區菜公里調整成菜公里、菜福里、高鐵里。左營區新上里以東為新上里，以西為新超里；楠梓區清豐里以東為清翔里，以西為清豐里，仁武區八卦里以東為八卦里、以西為八德里，那瑪夏區達卡努瓦里調整成達卡努瓦里及瑪星哈蘭里。

民進黨高市黨部指出，里長提名登記上周截止，左營區高鐵里、菜福里、新超里、福華里、福榮里、福山里等，都有新人願意表態投入，其中高鐵里更出現2人競逐的情況，共計165人登記。

黨部主委黃文益說明，後續市黨部執評委會將組成的審核協調小組，查閱登記人資格後，啟動整合機制，透過近兩個月的審查期，經過溝通與協商，預計6月中正式由執委會議通過最具戰力、最能代表民意的提名人選。

黃文益強調，民進黨一向重視基層組織與地方服務品質，共有7名參與過市黨部里長海選的學員正式投入選戰，分別為左營區福華里劉品茵、左營區福榮里黃彥森、左營區高鐵里鍾明宏、鼓山區綠川里陳家豪、鼓山區延平里洪明懋、仁武區仁武里的黃翊騰、前金區博孝里郭懿瑩等人。

黃文益 高雄

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