快訊

召委廖先翔突離席…李貞秀坐上主席台代理 綠委不滿批搞小動作

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄補助老舊公寓維護公設最高1萬元 外牆剝落、電梯修繕都可申請

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，建築使用執照在1995年前核發，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請。記者宋原彰／攝影
高雄市工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，建築使用執照在1995年前核發，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請。記者宋原彰／攝影

高雄市有許多高齡老舊社區，工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目都可申請補助，若建築使用執照在1995年前核發者，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請，期限至今年12月止；目前外牆磁磚剝落和電梯設備修繕，已成為多數社區申請的重點項目。

工務局今年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助，即日起受理申請，期限至今年12月1日止，或經費用罄為止。工務局表示，補助依建築物使用執照核發年度區分額度，使用執照於民國84年（含）以前核發之公寓大廈，每案最高可補助1萬元；85年（含）以後核發者，每案最高補助5000元。

該公寓大廈共用部分維護補助範圍以大樓共用部分為限，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目，均可提出申請，藉此協助社區改善老舊設施、維護環境衛生與公共安全，同時減輕住戶修繕負擔。近年申請情況踴躍，尤其外牆磁磚剝落與電梯設備修繕，成為多數社區申請的重點項目。

工務局說明，凡建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，並完成報備程序者，即可提出申請。申請時須填具申請書，並檢附施工前、後現場照片、相關領據等文件。由於年度預算有限，提醒符合資格且有修繕需求的社區盡早提出申請，逾期或經費用罄將不再受理。

高雄市工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，建築使用執照在1995年前核發，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，建築使用執照在1995年前核發，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請。圖／高雄市工務局提供

公寓 電梯 高雄市

延伸閱讀

花蓮梅農苦等無雨「一顆梅子都沒結」 整體農損恐達百萬元

想拿皮蛇疫苗補助得先自掏千元諮商 桃議員促降門檻

北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

相關新聞

高雄補助老舊公寓維護公設最高1萬元 外牆剝落、電梯修繕都可申請

高雄市有許多高齡老舊社區，工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目都可申請補助，若建築使用執照在1995年前核發者，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請，期限至今年12月止；目前外牆磁磚剝落和電梯設備修繕，已成為多數社區申請的重點項目。

高捷紅線無預辦登機服務 旅客搭機不便

高雄機場由捷運紅線串聯高雄車站和左營高鐵站等站，卻未如同桃園機場捷運啟用預辦登機，民眾到機場要提厚重行李搭捷運，疲累且占據車廂空間，預辦登機不僅託運行李，也可讓旅客在高雄多停留二至四小時，提升消費潛力。民代認為，城市國際門戶，會從「轉乘順不順」被看見，民航局應盡速提供服務。

全台21名血管專科醫師響應 恆春義診

城鄉醫療差距大，台灣血管外科學會理事長孫珅、溢泰實業執行長林于鈞，兩人均出身屏東，回饋家鄉發起義診，在屏東基督教醫院與恆春基督教醫院協辦下，集結全台廿一名血管專科醫師到恆基公益義診，盼未來推廣到更多醫療資源不足區。

日本獨臂劍王來台 400國際高手齊聚高雄交流劍道文化

2026年國際城市劍道文化交流大會20日起在高雄舉辦，共吸引日本、韓國、美國、希臘、德國、越南及香港等地400名劍道高手同台較勁。高市文化局表示，今天在中山大學進行個人16強比試及團體賽，且邀請去年個人賽男子B組冠軍獨臂劍王菊池雅樹擔任宣誓代表，透過劍道搭起各國文化交流橋梁。

高雄機場未啟用預辦登機 搭高鐵轉乘捷運要扛厚重行李惹民怨

高雄機場由捷運紅線串聯高雄車站和左營高鐵站等站，卻未如同桃園機場捷運啟用預辦登機服務，民眾前往機場需自行提厚重行李搭捷運，不僅疲累且占據車廂空間，預辦登機不僅託運行李，也讓旅客在高雄能多停留2至4小時，提升在地消費潛力，民代認為「城市國際門戶感，會從『轉乘順不順』被看見」，民航局應儘速提供服務。

台中金門同鄉會理事長交接 吳玉珮掌舵展現政商實力

旅居台中的金門鄉親迎來傳承盛事，台中市金門同鄉會於22日舉行第19屆理事長交接典禮。知名餐廳「双漁堂」負責人吳玉珮正式接任理事長，現場冠蓋雲集，包括立法院副院長江啟臣、立委陳玉珍及台中市副議長顏莉敏等政要皆到場祝賀，場面熱烈，更意外流露濃厚的選戰與鄉誼氣息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。