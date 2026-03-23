高雄補助老舊公寓維護公設最高1萬元 外牆剝落、電梯修繕都可申請

高雄市有許多高齡老舊社區，工務局提供「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目都可申請補助，若建築使用執照在1995年前核發者，最高補助1萬元，1996年以後最高補助5000元，即日起可受理申請，期限至今年12月止；目前外牆磁磚剝落和電梯設備修繕，已成為多數社區申請的重點項目。

工務局今年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助，即日起受理申請，期限至今年12月1日止，或經費用罄為止。工務局表示，補助依建築物使用執照核發年度區分額度，使用執照於民國84年（含）以前核發之公寓大廈，每案最高可補助1萬元；85年（含）以後核發者，每案最高補助5000元。

該公寓大廈共用部分維護補助範圍以大樓共用部分為限，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目，均可提出申請，藉此協助社區改善老舊設施、維護環境衛生與公共安全，同時減輕住戶修繕負擔。近年申請情況踴躍，尤其外牆磁磚剝落與電梯設備修繕，成為多數社區申請的重點項目。

工務局說明，凡建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，並完成報備程序者，即可提出申請。申請時須填具申請書，並檢附施工前、後現場照片、相關領據等文件。由於年度預算有限，提醒符合資格且有修繕需求的社區盡早提出申請，逾期或經費用罄將不再受理。