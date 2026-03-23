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全台21名血管專科醫師響應 恆春義診

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
來自全台各地廿一名血管專科醫師到恆基義診，逾五百人參加，恆基也安排音樂演奏，陪伴長輩候診。圖／恆基提供
來自全台各地廿一名血管專科醫師到恆基義診，逾五百人參加，恆基也安排音樂演奏，陪伴長輩候診。圖／恆基提供

城鄉醫療差距大，台灣血管外科學會理事長孫珅、溢泰實業執行長林于鈞，兩人均出身屏東，回饋家鄉發起義診，在屏東基督教醫院與恆春基督教醫院協辦下，集結全台廿一名血管專科醫師到恆基公益義診，盼未來推廣到更多醫療資源不足區。

籌辦人屏基外科主任李宗龍說，義診初衷「取之於社會，用之於社會」。台灣血管外科學會深感血管疾病衛教推廣仍有很大空間，患者通常輾轉多科別才發現問題來自血管。集結全台專科醫師到恆春，讓專業醫療走入地方。

參加義診醫師來自各大醫院主任、教授等級，提供五大血管健康檢查，包括周邊動脈疾病篩檢、頸動脈狹窄超音波檢查、腹主動脈瘤超音波篩檢、洗腎瘻管功能評估與諮詢，以及靜脈曲張和慢性靜脈疾病評估。若在醫療院所接受同樣完整血管檢查，自費要數千元至上萬元，此次完全免費。

世傳貿易公司贊助恆基派出多輛大巴、中巴深入社區將行動不便長者，和有交通困難的居民接送到醫院，前天義診共五百多人參與。恆基指出，血管疾病早期無明顯症狀，例如腳痛、傷口久未癒合等，許多人未察覺可能與血管阻塞或循環不良有關，拖延至嚴重時才就醫。

「偏鄉醫療挑戰不僅在於設備，關鍵更在於人力」，屏東縣府衛生局表示，恆春半島醫療以恆基、恆旅與南門醫院為核心，建立跨院轉診與聯防體系，確保急重症病患在黃金時間獲妥適處置，持續向中央爭取急重症專科醫師員額，強化在地醫師培育與留任，讓醫療永續。

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