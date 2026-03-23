高捷紅線無預辦登機服務 旅客搭機不便

高雄機場由捷運紅線串聯高雄車站和左營高鐵站等站，卻未如同桃園機場捷運啟用預辦登機，民眾到機場要提厚重行李搭捷運，疲累且占據車廂空間，預辦登機不僅託運行李，也可讓旅客在高雄多停留二至四小時，提升消費潛力。民代認為，城市國際門戶，會從「轉乘順不順」被看見，民航局應盡速提供服務。

民航局指出，高雄機場國際線三樓大廳設有鳳凰行李運送服務公司，可提供到府宅配和行李收送，減輕旅客攜帶行李不便，高雄機場新航廈工程已將預辦登機納入討論，將評估預留設備銜接設施和介面。

民航局表示，桃園機場捷運規畫時即將行李預掛等預辦登機所需服務納入，在站體施工、列車設計時執行。高雄捷運車站與車廂無相關設計，此服務暫不可行。

國際上提供市區預辦登機服務交通系統有韓國仁川機場快線、香港機場快線和吉隆坡機場快線等，桃園機場捷運加入該服務後，成為大眾運輸系統加值服務指標之一，旅遊旺季提供便利性。

高市議員林智鴻說，預辦登機不只便利旅客，也能為市區爭取離境前最後幾小時商機，高雄捷運因缺乏加掛車廂條件，希望民航局和捷運公司能另尋措施。公民參政平台也曾有民眾提議高捷設預辦登機。

立委林岱樺也曾爭取在高鐵左營站設行李直掛中心，旅客提前報到和行李託運，行李做安檢封緘並建立追蹤機制，銜接小港機場，旅客能多停留二至四小時，一年約增加十億元在地消費潛力。