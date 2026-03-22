日本獨臂劍王來台 400國際高手齊聚高雄交流劍道文化

2026年國際城市劍道文化交流大會20日起在高雄舉辦，共吸引日本、韓國、美國、希臘、德國、越南及香港等地400名劍道高手同台較勁。高市文化局表示，今天在中山大學進行個人16強比試及團體賽，且邀請去年個人賽男子B組冠軍獨臂劍王菊池雅樹擔任宣誓代表，透過劍道搭起各國文化交流橋梁。

高雄市市定古蹟武德殿於2004年修復完成，文化局與高雄市劍道文化促進會合作為推廣劍道，2005年起在武德殿辦理劍道國際城市交流大會，迄今已21年。

2026國際城市劍道文化交流大會昨日在武德殿進行首輪個人賽，今天移師中山大學，並由市府文化局文化資產中心主任曾宏民與台灣劍道聯盟會長陳信寰揭開序幕，邀請2025國際城市劍道文化交流大會個人賽男子B組冠軍、日本武道大會50歲組冠軍菊池雅樹擔任開幕式宣誓代表，他強調，「持續的練習就是致勝的秘訣」。

台灣劍道聯盟會長陳信寰表示，菊池雅樹的單臂揮劍被視為日本武道精神「交劍知愛、一期一會」的具體實踐；今年更安排難得一見的「柳生制剛流」，它是極少數可以被稱之為「將軍之劍」的劍術流派，從江戶時代流傳至令和年代，此次由劍道教士七段的石黑峰司表演，展現日本武道文化之傳承及藝術價值。

文資中心主任曾宏民說，很高興劍道能持續以高雄武德殿為基地、吸引世界各地劍道好手來台交流，希望與會貴賓也前往武德殿周邊的舊打狗驛、舊三和銀行、原愛國婦人會館、新濱町一丁目連棟紅磚街屋等地參觀，提升高雄的國際能見度。

高雄舉辦「2026國際城市劍道文化交流大會」，吸引日本眾多城市的劍道高手來台參賽。圖／高市文化局提供

2026國際城市劍道文化交流大會，男子C組前三強出爐。圖／高市文化局提供