高雄機場未啟用預辦登機 搭高鐵轉乘捷運要扛厚重行李惹民怨

高雄機場由捷運紅線串聯高雄車站和左營高鐵站等站，卻未如同桃園機場捷運啟用預辦登機服務，民眾前往機場需自行提厚重行李搭捷運，不僅疲累且占據車廂空間，預辦登機不僅託運行李，也讓旅客在高雄能多停留2至4小時，提升在地消費潛力，民代認為「城市國際門戶感，會從『轉乘順不順』被看見」，民航局應儘速提供服務。

桃園機場捷運線提供旅客於A1台北車站和A3新北產業園區站預辦登機服務，民眾可在最晚起飛前3小時，在該2站內辦理免費報到劃位、託運行李，完成後就能在市區觀光、購物、洽商，最後才直接前往機場登機，省去過往到桃園機場後，需辦理報到的排隊時間。

國際上提供市區預辦登機服務的交通系統有韓國仁川機場快線、香港機場快線和吉隆坡機場快線等，桃園機場捷運加入該服務後，成為大眾運輸系統提供加值服務指標之一，機捷也成功為此在尖峰時段分流人潮，特別在春節等旅遊旺季時，提供旅客極大便利性。

此外，預辦登機提供旅客托運行李，行李通過安檢後會由捷運直達車直接送至機場第二航廈站分揀，即裝載於機艙，旅客能省下大量搬運力氣，搭捷運至機場登機。高雄機場位在高雄捷運紅線R13，同一路線有R10美麗島、R13凹子底（輕軌）、R16左營（高鐵），也有高雄車站、橋頭車站、岡山車站，皆為轉乘站，卻未啟用市區預辦登機服務。

市議員林智鴻表示，高雄捷運若推動市區預辦登機，不只便利旅客，也能為市區爭取離境前最後幾小時商機，但機場捷運路線因穿越台北、新北市，能利用直達車加掛無門車廂載運行李，高雄捷運缺乏加掛車廂條件，若要啟動點對點物件運送，需有明確應變措施。公民參政平台2020年也曾有民眾提議高捷應設立預辦登機，惟附議僅20人而未通過。

該提案人表示，高雄機場是全台第二大國際機場，應在左營或高雄車站設立預辦登機櫃檯，許多人搭高鐵南下到高雄後，必須提著厚重行李轉乘捷運，該服務不僅減輕重量負擔，也不會讓行李占據過多車廂空間，造成人擠人。

「出國最麻煩的不是搭高鐵，而是一路拖著行李轉車、趕機場！」立委林岱樺過去曾爭取在高鐵左營站設置行李直掛中心，旅客提前報到和行李託運後，行李提前安檢封緘並建立追蹤機制，直接銜接小港機場，旅客能在高雄多停留2至4小時，一年增加10億元在地消費潛力，「城市的國際門戶感，會從『轉乘順不順』開始被看見」。

民航局表示，桃園機場捷運規畫時即將行李預掛、安檢空間、列車附掛行李車廂等預辦登機所需服務納入考量，並於站體施工、列車設計時執行，高雄捷運車站與車廂均無相關設計，因此服務暫不可行，目前已於國際線3樓大廳設有鳳凰行李運送服務公司，可提供到府宅配和行李收送服務，可減輕旅客攜帶行李的不便，此外高雄機場新航廈工程已將預辦登機納入討論，將評估預留相關設備銜接設施和介面。