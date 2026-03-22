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台中金門同鄉會理事長交接 吳玉珮掌舵展現政商實力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第18屆理事長鄭根陣(左)交棒給第19屆理事長吳玉珮(右)，由立法院副院長江啟臣主持監交。業者／提供
第18屆理事長鄭根陣(左)交棒給第19屆理事長吳玉珮(右)，由立法院副院長江啟臣主持監交。業者／提供

旅居台中金門鄉親迎來傳承盛事，台中市金門同鄉會於22日舉行第19屆理事長交接典禮。知名餐廳「双漁堂」負責人吳玉珮正式接任理事長，現場冠蓋雲集，包括立法院副院長江啟臣、立委陳玉珍及台中市副議長顏莉敏等政要皆到場祝賀，場面熱烈，更意外流露濃厚的選戰與鄉誼氣息。

典禮中最受矚目的焦點之一，莫過於被視為台中市長熱門人選的立委江啟臣。他致詞時風趣提到，自己當兵時曾在金門海防部隊擔任俗稱「水鬼」的兩棲偵察兵，役期一年十個月，自認是「半個金門人」，來到同鄉會就像回到家一樣親切。

立委陳玉珍更在現場分享一段逗趣插曲，直言在街頭隨機詢問路人市長支持誰，對方反射性回答「當然是江啟臣」，引發全場熱烈掌聲，讓這場同鄉會盛事增添了不少政壇話題。

接下重任的新任理事長吳玉珮，出生於金門金沙鎮大洋村，25歲起便投入同鄉會事務，一路見證組織的成長。她不僅是南華大學旅遊觀光管理碩士，更曾在日本東京深造，目前經營的「双漁堂古早味餐廳」在台中頗具盛名。

除了商界的成就，吳玉珮在藝文界亦有深厚造詣，曾任大台中美術協會理事長，作品更計畫前往法國凡爾賽與日本大阪市立美術館展出，展現出斜槓才女的多元能量。

吳玉珮於就職感言中強調，未來將秉持「布仁心、做服務、厚鄉誼」的初心，並特別邀請財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理李金揚博士擔任副理事長，期盼借重其專業影響力，吸引更多年輕世代參與。

她感念歷屆理事長如鄭根陣、李淑睿等人的奉獻，奠定了穩固基礎。未來，她將致力於團結旅台鄉親，讓同鄉會發揮更大的社會影響力，攜手再創金門人的榮耀。

台中市金門同鄉會於22日舉行第19屆理事長交接典禮，現場冠蓋雲集。業者／提供
台中市金門同鄉會於22日舉行第19屆理事長交接典禮，現場冠蓋雲集。業者／提供

金門 陳玉珍 台中 江啟臣

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