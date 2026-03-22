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暖心！全台首例跨域集結20多名醫師恆春義診 發起人回饋家鄉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

偏鄉醫療不只是醫療服務，更肩負社會責任。由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏東基督教醫院與恆春基督教醫院協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。

籌辦人屏東基督教醫院部長李宗龍說，義診發起初衷「取之於社會，用之於社會」。溢泰實業長期支持台灣血管外科學會，溢泰實業負責人與血管外科學會理事長孫珅皆為屏東子弟，希望有機會回饋家鄉，促成這場公益行動，將專業醫療帶回屏東。

昨逾500人到恆春基督教醫院，世傳貿易有限公司贊助恆基派出數台大巴、中巴深入社區將行動不便長者和有交通困難的居民接送至醫院檢查。

義診提供五大血管健康檢查，包括周邊動脈疾病篩檢、頸動脈狹窄超音波檢查、腹主動脈瘤超音波篩檢、洗腎瘻管功能評估與諮詢，以及靜脈曲張和慢性靜脈疾病評估。若在醫療院所接受同樣完整血管檢查，自費費用從數千元至上萬元不等，此次完全免費。

相較於醫療資源充足城市，屏東和偏遠地區更需專科醫療服務。血管疾病在早期沒有明顯症狀，例如腳痛、傷口久未癒合、走路容易痠痛等，許多人並未意識到可能與血管阻塞或循環不良有關，拖延至嚴重階段才就醫。早期篩檢與衛教，有機會及早發現，避免惡化成嚴重傷口甚至截肢。

屏東基督教醫院部長李宗龍提醒，腳部健康常被忽略，長期被鞋襪遮蓋，外人難以察覺，但問題卻可能持續惡化。許多人習慣泡熱水或泡溫泉促進循環，部分血管疾病患者不適合，反而可能使病情惡化，正確血管衛教格外重要。

台灣血管外科學會深感血管疾病衛教推廣仍有很大空間，患者往往輾轉多科別才發現問題來自血管。學會結合企業與醫療機構，集結全台專科醫師到恆春，盼讓更多民眾了解血管健康重要。未來希望將此模式推廣至更多醫療資源較不足地區，專業醫療力量走入地方需要。

恆基院長黃健榮說，透過此次義診，讓半島居民在地即可接受專業血管檢查，也讓更多人重新看見此地醫療的價值。

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
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由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供
由台灣血管外科學會、溢泰實業共同發起，屏基與恆基協辦，跨域集結20多名血管專科醫師，來到恆春鎮義診，堪稱全台首例，發起人均出身屏東，盼能回饋家鄉。圖／恆基提供

義診 屏東 血管

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