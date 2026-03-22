快訊

中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

聽新聞
0:00 / 0:00

被綠委酸選舉才關心軍購 柯志恩回擊：不理會毫無理性的論述

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩表示，她向來關心台灣軍購案，並非選舉前才關心。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩表示，她向來關心台灣軍購案，並非選舉前才關心。記者徐白櫻／攝影

民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨立委柯志恩選舉到了才關心台灣軍購案。柯志恩今回擊，吳被稱「吳造謠」，不關心她的批評內容，但台灣的自主軍力非常重要，軍購涉及我們所付的錢、武器是不是可以如期到來、是否符合台灣的戰略需求？國民黨的「擋」是希望把話講清楚、不要混淆視聽。

立委柯志恩20日在黨團大會上反映地方心聲，強調地方很多人關心軍購案。立委吳思瑤昨在臉書發文質疑柯志恩因為要選舉才支持軍購，「真心誠意支持自己的國家，有這麼難嗎？一旦離投票愈近，恐怕還有更多的柯志恩們」。

柯志恩今早參加高雄市社福慈善總會員大會前回應媒體提問，她表示，吳思瑤到處罵人，所以不需要特別回應吳的問題，不過有很多人問及她在黨團大會所提的軍購預算問題，所以她特別說明。

柯強調，身為台美國會聯誼會會長，跟美方在軍購問題上有非常多溝通，她一直認為，台灣的自主軍力非常重要，誠如黨團、國防外交委員會特別提到，我們所付的錢、我們武器是不是可以如期到來，採購是否符合台灣的戰略需求，這些都必須要講清楚，「在野的擋是來自於，我們必須要把話講清楚，這個不要混淆視聽」。

柯志恩強調，她只是適時反映地方意見，因為大家都關心何時審總預算、何時討論軍購問題。地方意見呈上之後，黨團會找時間跟所有委員充分溝通，畢竟朝野僵局還是要有人要解，只是透過地方反映，促成立法跟行政坐下來好好溝通，看未來該怎麼樣走，這個不是選舉之類的，不想理會毫無理性的論述。

軍購 吳思瑤 國民黨

延伸閱讀

軍購條例盧朱動作頻頻 藍委：關鍵在美方要有新發價書

訪美前深談 鄭麗文否認與盧秀燕路線不同

質疑中東戰事卡對台軍售 謝龍介問「不打還買」：別交不出貨說2027不會打

與盧秀燕路線分歧？鄭麗文：政黨不該是一言堂

相關新聞

「慢」字提醒沒人理…高雄無號誌路口車禍 2年12死

高雄市多數無號誌路口雖標示「停」、「慢」，但用路人多不會停車再開或減速慢行，前年起兩年內共發生四六九九件「交叉撞」車禍，造成十二人死亡、五五六四人受傷，交通部已列管高雄五百處需改善路口，交通局指今年將透過調整路型、設減速平台及標線型人行道完成改善。

被綠委酸選舉才關心軍購 柯志恩回擊：不理會毫無理性的論述

民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨立委柯志恩選舉到了才關心台灣軍購案。柯志恩今回擊，吳被稱「吳造謠」，不關心她的批評內容，但台灣的自主軍力非常重要，軍購涉及我們所付的錢、武器是不是可以如期到來、是否符合台灣的戰略需求？國民黨的「擋」是希望把話講清楚、不要混淆視聽。

高雄巷弄交叉口沒停釀車禍 支道車肇責更大

高雄巷弄多，六公尺以下小巷因缺乏號誌，駕駛人常疏忽路權規定或車速過快導致碰撞；警方指出，無號誌路口發生事故，「支道車」會列肇事主因，「幹道車」為次因，支道或路口畫設「停」或「慢」字，就是告知駕駛人須禮讓；駕駛人停不停，和肇責大有關係。

獨／高雄無號誌路口2年交叉撞釀12死 交通局改善措施曝

高雄市多數無號誌路口標示「停」、「慢」代表路權意義，但2024年至2025年共發生4699件交叉撞車禍，釀12人死亡、5564人受傷；交通部列管高雄有500處路口須改善；交通局指今年將透過調整路型、設減速平台及標線型人行道等設施完成改善。

屏東竹田頓物驛開幕 鐵道歷史建築化身旅宿餐廳

屏東「竹田頓物驛」今天開幕，這棟承載百年鐵道記憶的歷史場域，經活化再生後，結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與旅宿機能，成為竹田文化觀光據點。下午剪綵啟用儀式後舉辦「客家沉浸式劇場祈福宴」，透過戲劇、音樂與客家料理的沉浸式體驗，展現客庄文化。

CITY COP氣候峰會高雄登場 12城市代表齊聚共築淨零城市藍圖

高雄市政府攜手ICLEI舉辦的城市氣候峰會，今在高雄展覽館揭幕，來自10個國家、12個城市代表齊聚，市長陳其邁致詞說，高雄正加速數位與淨零雙軸轉型，盼藉CITY COP激盪新的氣候治理模式，實現共好城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。