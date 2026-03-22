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高雄智慧停車格讓計程車「臨停也計費」 職業駕駛盼設臨時休息區

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄計程車司機希望在市區設立「計程車臨時休息區／短時免費停車區」，並結合智慧停車系統，提供「收費緩衝時間延長」，例如停車20分鐘內不收費，讓他們得以臨停休息。記者宋原彰／翻攝
高雄計程車司機希望在市區設立「計程車臨時休息區／短時免費停車區」，並結合智慧停車系統，提供「收費緩衝時間延長」，例如停車20分鐘內不收費，讓他們得以臨停休息。記者宋原彰／翻攝

高雄市近年推動智慧路邊停車格，但目前路邊停車收費沒有針對「計程車駕駛人休息用途」提供豁免或優惠，只有中午12至2點提供路邊停車暫不收費，這是唯一能讓司機短暫免費停車的時段，民代建議在交通樞紐、或主要幹道附近設立「計程車臨時休息區／短時免費停車區」，並結合智慧停車系統，提供「收費緩衝時間延長」，例如停車20分鐘內不收費。

高雄市主要幹道均已陸續裝設智慧路邊停車格，自動感測與線上計費系統提升車格周轉率、減少人力，但根據使用者付費原則，民眾即時短暫臨停也需計費。一名計程車司機日前在網路抱怨，高雄市針對計程車駕駛，僅實施路邊停車在中午12點至2點不收費，是唯一能讓司機短暫免費停車時段，若想在下午、晚上短暫休息或吃飯，都會遭智慧車格計費。

計程車司機表示，平時行車時間長、等待客人時間不固定，常需「隨時找地方休息10至20 分鐘」，但智慧車格計費讓休息成本化，他寧願停在紅線或偏僻處暫停，造成違停。許多司機也說，智慧車格造成司機在營運與休息間兩難，若找不到合法又低成本的休息空間，反而增加疲勞駕駛風險，已涉及交通安全和勞動健康。

市議員陳麗珍建議，在交通樞紐或主要幹道附近設立計程車臨時休息區，畫設部分智慧車格專供計程車駕駛短暫休息，結合「首30分鐘免費、超時收費」機制；或是在智慧辨識系統中，加入對「營業用車」設定特別時段優惠，加上至20分鐘內不收費；此外也能擴大現有「中午免費」政策，增加深夜時段，以符合計程車夜班駕駛需求。

交通局表示，全市已設置176處、共365席計程車招呼站，可供司機排班和車上短時間休息，各公車轉運站亦設候車座椅可供司機停靠休息，且多數司機於載客空檔，大多回到排班地點或車隊據點休息，在外巡迴載客者亦可利用既有招呼站、路外空間和未禁止停車處所休息；目前全市智慧車格收費時段8時至20時，司機深夜停靠休息亦不收費。

計程車 計程車司機 高雄市

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