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高雄巷弄交叉口沒停釀車禍 支道車肇責更大

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄巷弄多，六公尺以下小巷因缺乏號誌，駕駛人常疏忽路權規定或車速過快導致碰撞；警方指出，無號誌路口發生事故，「支道車」會列肇事主因，「幹道車」為次因，支道或路口畫設「停」或「慢」字，就是告知駕駛人須禮讓；駕駛人停不停，和肇責大有關係。

不少民眾在巷弄內駕車或騎車，習慣性不減速，導致交叉路口常發生側撞或對撞事故。高雄市無號誌路口去年共發生五件死亡車禍；其中一起發生在去年十二月廿八日凌晨近三時，一名廿六歲吳姓男子騎車行經鳳松路一百八十巷與武松街路口時，和四十三歲林蔡姓騎士相撞，林蔡姓男子倒地後機車起火，被活活燒成焦屍。

警方到場處理，初判林蔡男行駛的武松街屬於支道，依規定應該禮讓行駛於幹道的吳男，但詳細肇責及肇因，仍待交通大隊分析研判。

這類無號誌路口的車禍事故多不勝數，實務發現，支道車會列為肇事主因、幹道車列為肇事次因。交通大隊指，民眾行經無號誌路口時，除應依照現場所設的標誌或標線行駛外，接近路口前仍需減速慢行，確認左右無來車後，再迅速通過。支道車若未禮讓幹道車先行，不依規定停讓或不依標誌、標線指示行駛者，違規爭道可依違反道路交通管理處罰條例，罰六百至一千八百元。

高雄 交通事故 機車

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