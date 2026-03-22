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巷弄「慢」字提醒減速沒人理！高雄無號誌路口車禍2年12死

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高市交通局在桂林街一一二巷重畫保護型標線人行道，並在路口新設減速平台。記者石秀華／攝影
高市交通局在桂林街一一二巷重畫保護型標線人行道，並在路口新設減速平台。記者石秀華／攝影

高雄市多數無號誌路口雖標示「停」、「慢」，但用路人多不會停車再開或減速慢行，前年起兩年內共發生四六九九件「交叉撞」車禍，造成十二人死亡、五五六四人受傷，交通部已列管高雄五百處需改善路口，交通局指今年將透過調整路型、設減速平台及標線型人行道完成改善。

交通局為降低鄰里巷弄無號誌路口的碰撞事故，四年前曾借鏡日本，在六公尺以下巷道試辦紅色鋪面加上「停」字，期能達到警示效果，讓用路人減速慢行。但根據警方統計數據顯示，二○二四年高雄無號誌路口共發生二一四八件交叉撞車禍、七人死亡、二六三七人受傷；去年事故高達二四五一件，五人死亡，二九二七人受傷；死亡數雖減少兩人，事故發生數與受傷人數均增加，顯示多數用路人未「停車再開」或「減速慢行」。

交通部從事故發生件數評估，高雄市共五百處無號誌路口需改善，交通局兩個月前在小港桂林街一一二巷與三多二路三五七巷口新設減速平台，日前也重新畫設保護型標線人行道，以防車禍發生。

小港區桂林街蘇姓機車行老闆說，近年常看到路口發生汽車撞機車或機車撞機車事故，「只要聽到碰一聲，就知道出事了，看得令人膽顫心驚」。

他說，以前路面鋪上紅漆，寫上「停」字，但久了大家都不遵守，後來改設減速平台，路面凸起，發現汽機車經過多會慢行，效果尚不錯。陳姓女騎士說，她頭一次騎車經過減速平台，車子會稍微顛一下，之後就知道要煞車減速，避免和他車相撞。

交通局指出，近年已推動標線圓環、減速平台、保護型標線型人行道、車道瘦身及曲線道路設計等改善措施。並在三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里等三個高齡社區道路建置減速設施，透過調整路型與高程，避免無號誌路口車輛未停讓，導致發生碰撞事故，其他無號誌路口也將陸續改善，讓行人和車輛有更安全的通行環境。

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