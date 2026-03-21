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獨／高雄無號誌路口2年交叉撞釀12死 交通局改善措施曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，並在路口新設減速平台，讓路過車輛減速，以防車禍發生。記者石秀華／攝影
高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，並在路口新設減速平台，讓路過車輛減速，以防車禍發生。記者石秀華／攝影

高雄市多數無號誌路口標示「停」、「慢」代表路權意義，但2024年至2025年共發生4699件交叉撞車禍，釀12人死亡、5564人受傷；交通部列管高雄有500處路口須改善；交通局指今年將透過調整路型、設減速平台及標線型人行道等設施完成改善。

交通局4年前曾借鏡日本，在6米以下巷道且易生事故的非號誌化路口的前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口，試辦紅色鋪面加上「停」字，期能達到警示效果達到用路人減速慢行。

高市多數無號誌路口亦標示「停」、「慢」字代表路權的意義，但根據警方統計數據顯示，2024年，高市無號誌路口發生2248件交叉撞車禍、7人死亡、2637人受傷；2025年2451件事故，5人死亡，2927人受傷；雖死亡人數減少2人，但發生數與受傷人數均增加，數據顯示用路人不會「停車再開」或「減速慢行」仍占多數。

交通部從事故發生的件數評估，高雄市有500處無號誌路口須要改善，交通局日前將選定的示範區桂林街112巷與三多二路357巷口重繪保護型標線人行道，並在2個月前於路口新設減速平台，以防車禍發生。

「只要聽到『碰』的一聲，就知『出事了』，看得令人膽顫心驚！」在桂林街經營機車行的蘇姓業者指出，以前鋪上紅漆寫「停」字，久了大家都不遵守，近年來常看到路口發生汽車撞機車或機車撞機車事故，近2越來，路口增設減速平台，路面凸起，見汽機車經過都會慢行，目前看來效果不錯。

機車騎士陳姓女子指出，第一次騎車經過減速平台，感覺車子會稍微顛一下，後來經過就知要煞車減速，減少和他車相撞機會。

由於中央列管高雄市共有500處無號誌路口需要改善，交通局指出，近年來推動標線圓環、減速平台設施、保護型標線型人行道、車道瘦身及曲線道路設計等改善無號誌路口。

交通局表示，已分別於三民區鼎泰里、鳳山區國隆里與前鎮區復國里等3個高齡社區道路建置減速設施，並透過調整路型與高程，避免無號誌路口車輛未停讓致發生碰撞事故，其他無號誌路口也將陸續改善，讓行人和車輛有更安全的通行環境。

高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，並在路口新設減速平台，讓路過車輛減速，以防車禍發生。記者石秀華／攝影
高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，並在路口新設減速平台，讓路過車輛減速，以防車禍發生。記者石秀華／攝影

高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，讓路過車輛減速，小心行人，以防車禍發生。記者石秀華／攝影
高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，讓路過車輛減速，小心行人，以防車禍發生。記者石秀華／攝影

高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，讓路過車輛減速，小心行人，以防車禍發生。記者石秀華／攝影
高市交通局在桂林街112巷重繪保護型標線人行道，讓路過車輛減速，小心行人，以防車禍發生。記者石秀華／攝影

交通部 高雄市

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